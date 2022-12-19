不久前，在安徽师范大学第51届校运会开幕式上，一幅幅活灵活现的鱼灯“国画”惊艳全场。伴随着悦耳动听的《大鱼海棠》旋律，一条约5米长的大鱼灯领着80只小鱼灯，时而聚拢，时而嬉戏，宛在画中游。这就是徽州特色民俗体育形式——舞鱼灯，原型来自安徽歙县汪满田村的民俗鱼灯，距今已有600多年历史。

当晚，#高校师生做非遗鱼灯演绎奇幻梦境#话题冲上网络热搜，“传承中华优秀传统文化，‘00后’行动起来了”等评论全网刷屏。“非物质文化遗产是老祖宗留下的宝贵财富，我们决不能眼睁睁看着它们随时代变迁而没落。”安徽师大2021级体育学专业研究生李娟激动地说。

今年9月开学以来，李娟大多数时间都泡在体育馆，从了解鱼灯历史到动手制作鱼灯，再到创意编排节目，“第一次在一项体育运动中得到了德智体美劳全方位深度教育”。

为了制作出原汁原味的鱼灯，安徽师大专程组织师生求教非遗传承人，开展鱼灯制作专业教学。体育学院、美术学院学生通力合作，历时一个多月，最终制作出81只鱼灯。

编制骨架、糊纸上色、关节组装……鱼灯的制作并不简单，尤其是为鱼鳍糊纸这一环节。“这个环节需要将一整张纸贴上去，然后用手一点点进行调整，保证灵活且纸不能破，十分考验耐心。过程中，我也深刻体会到了非遗手艺人的匠心和非遗传承的不易。”2021级体育学专业研究生展大亨深有感触。

为81只鱼灯上色也是“功夫活儿”，“每一笔都有讲究，每一笔都是故事”，美术学院的同学们丝毫不敢马虎，结合传统与实际舞美效果，小心翼翼地为鱼灯勾勒线条、上色添彩。

让学生亲身参与到非遗创新性传承发展中，是学校在体育教育中探索落实“五育并举”的一次全新尝试。“不少非遗民俗体育都面临着失传的窘境，我想，如果青年学子能够参与其中，一定能够唤醒乃至激活非遗文化。对青年学子来说，这不仅是一堂体育课，也是一堂历史课，还是一堂提升青年一代文化自信的思政课。”10余年来，安徽师大体育学院副院长余涛始终致力于推动非遗民俗体育进校园，他组建团队深入农村进行实地调研，不断挖掘非遗民俗体育与高校体育教育的结合点，终于让非遗鱼灯结结实实“火”了一把。

在鱼灯的动作设计上，区别于传统鱼灯固定的线路游行，余涛充分调动起参演同学专业特性，指导学生观察真实鱼群在水下的游动形态，在此基础上设计出“鱼尾摆动”“小鱼绕圈”“小鱼尾随大鱼”等动作，确保把静态的非遗鱼灯演“活”。

为了更好呈现非遗民俗体育，余涛邀请开幕式文艺展演负责人、舞蹈表演专业教师王云辰一起前往歙县进行调研。“为了增加鱼灯节目的观赏性，我们把传统鱼灯与声光电技术进行了充分融合。”王云辰介绍，节目前半部分保留“非遗鱼灯”的年俗特性，使用了鞭炮声等元素，同时使用“黄河红”的灯光特效投射在小鱼上，呈现非遗鱼灯的传统文化内涵；节目后半部分融合现代音乐《大鱼海棠》，同时在背景音效中融入鲲的叫声和海浪声效，搭配“海蓝色”的水波纹灯光特效，为“游活”非遗鱼灯打造身临其境的立体观感体验。

“这里面还有个‘彩蛋’。”余涛介绍，图案各异的小鱼象征着各个学院，在中央洄游的大鱼象征着安徽师范大学，小鱼攒聚着大鱼，象征着安徽师范大学全体师生员工团结一致、凝心聚力，向着高水平大学建设目标加速迈进。

近年来，安徽师范大学立足安徽丰富的传统文化资源，坚持创造性转化、创新性发展，着力推动非遗文化“进校园、进课堂、进社团”。学校设置了毽球、蹴球、舞龙、射艺、龙舟、鱼灯、太极拳、武术、秧歌等一批民俗体育课程，组建了武术、龙舟、高脚竞速、板鞋、陀螺等一批民俗体育运动队，并在去年成为首批省级少数民族传统体育训练基地。

“咱给大孩子教会了，大孩子就能教小孩子。”余涛说，目前学校已和安徽省芜湖市12个社区形成长期合作关系，开起了周末课堂，手把手教授中小学生学习非遗技艺。

（记者 丁一鸣 常河 通讯员 田超）

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