大雪时节刚过，在贵阳市清镇职教城贵州装备制造职业学院的实训车间里，青年教师李明杨正站在五轴加工中心旁，为同学们进行细致的课程讲解：“每个零件生产对精度的要求，不只是技术上的考验，更是对工匠精神的磨炼。”

设计、编程、加工……望着认真实操的学生们，李明杨仿佛看到了自己7年前的模样。

“我始终把追求人无我有、人有我优、技高一筹的境界作为自己努力和奋斗的目标。”7年间，从一名在校学生成长为学校教师中最年轻的技师，李明杨坚持在训练、比赛中磨砺自己，多次在各类技能大赛中获奖，也带领学生在全国职业院校技能大赛中斩获佳绩。

贵州装备制造职业学院党委书记熊星说，学校坚持以高质量党建引领高质量职业教育发展，打造“忠诚工匠”文化育人品牌，将忠诚作为人才培养的“根”和“魂”，落实立德树人根本任务。

在办好“617”系列主题党日活动等基础上，学校将党的二十大精神以戏剧党课等形式呈现，并将思政内容贯穿于通识文化课、专业基础课、专业技能课、专业实践课的教学大纲、授课计划和培养方案中，将职业道德、劳动精神、工匠精神、劳模精神教育贯穿于学生技能培养全过程。

走进学校汽车工程系的实训基地，整洁明亮的车间里摆放着10多台新源能汽车。每次实训课前，汽车工程系实训指导教师吴厚廷都会对学生们强调：“新能源汽车的总装工艺流程相比传统汽车更加智能化，同时要求我们更加重视工作中的安全与责任。”

“我们的学生不仅职业素养过硬，而且忠诚度高，在就业市场上一直受到企业青睐。”吴厚廷说，学院不仅配备有与行业企业同步、省内水平领先的实验室，让学生能接触到最新的专业知识与技能，而且通过将“忠诚工匠”文化培养融入案例教学与实训课程，让学生到企业后能稳得下来、发展得好。

近年来，学校先后与比亚迪、吉利汽车等行业龙头企业合作建立产业学院，培养汽车制造与试验技术专业人数、新能源汽车技术专业人数均为贵州第一；依托贵州省级黔匠工坊等平台，以校企合作开展现代学徒制的形式，培养1000名“四新”“四化”高端人才……

熊星表示，学校在着力培养“忠诚工匠”的同时，立足贵州围绕“四新”主攻“四化”主战略，“四区一高地”主定位，聚焦服务先进装备制造业发展，做精做特做优机械制造及自动化、机电一体化技术、汽车制造与试验技术专业群，就业率始终走在全省职业教育第一方阵。

“我们将继续引导师生牢记嘱托，让党旗始终高高飘扬在育人一线，激励教师凝心聚力投入学科和思政课建设，实现精神引领、文化育人、技能报国，努力为培养更多高素质技术技能人才提供贵州样本。”熊星说。

据统计，目前贵州全省高职教育在校生近45.7万人，超过本科高校在校生规模，中高职毕业生省内就业率上升到70%以上；贵州职业院校每年为省内大数据企业培养输送技能人才2.8万名，为旅游产业输送人才3.1万名。

贵州省教育厅副厅长杨天仪表示，要坚持知行合一推动贵州职业教育高质量发展。在新征程上，要以建设“技能贵州”为抓手，以推进“七大提升工程”为切入点，加强和优化“六个体系”建设，提升质量，切实提高职业教育服务“四新”“四化”的效能。

（记者 吕慎 陈冠合）

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