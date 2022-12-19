孙亚慧 林焕新

图为8月19日在天津市举行的世界职业教育产教融合博览会上拍摄的鲁班工坊建设·成果展。

新华社记者李 然摄

“鲁班工坊”以鲁班的“大国工匠”形象为依托，已成为中国职业教育国际知名品牌，在泰国、印度、印尼等国家相继设立。图为马达加斯加鲁班工坊。

2021年7月31日，第44届世界遗产大会在福建省福州市闭幕。图为志愿者在大会主会场——福州海峡国际会展中心内留影。

新华社记者 宋为伟摄

图为斯洛文尼亚卢布尔雅那大学孔子学院下设的采列孔子课堂11月17日在该国第四大城市采列举行揭牌仪式。

罗比·瓦伦契奇摄（新华社发）

10年来，中国坚持对外开放不动摇，中国教育以更加开放自信主动的姿态走向世界舞台。

“朋友圈”更大了

交流联通更紧密

“鲁班工坊不仅提升了泰国教育发展水平，更加强了泰中人文交流培训、师生交流互访，增进了两国人民友谊。”说起全球首家鲁班工坊，泰国大城技术学院院长玛悠丽很兴奋。在这里，学生可以更直观细致地观察与学习，机会实属难得。

建设23个鲁班工坊，与159个国家和地区合作举办孔子学院（孔子课堂），成立“中国—东盟职业教育联合会”，启动“未来非洲—中非职业教育合作计划”……这一幕幕都见证着我国开放总体布局的优化，国际教育“朋友圈”不断扩大。

“党的十八大以来，中外人文交流形成了元首外交引领、领导人出访带动、高级别机制示范、双边多边结合、国内国外统筹、中央地方联动、官方民间并举的多元互动新格局。”教育部国际合作与交流司司长刘锦说。

自2016年起，《关于做好新时期教育对外开放工作的若干意见》《推进共建“一带一路”教育行动》《关于加快和扩大新时代教育对外开放的意见》等一系列文件陆续出台，从顶层设计上构建教育对外开放的蓝图。

“在各项政策的引领和推动下，我国不断完善教育对外开放总体布局，统筹规划、重点推进，逐步形成了更全方位、更宽领域、更多层次、更加主动的教育对外开放局面。”北京师范大学国际与比较教育研究院院长刘宝存分析。同时，我国秉持“人类命运共同体”理念，全面推进共建“一带一路”教育行动，增进教育合作与交流的广度和深度，进一步推动了我国教育对外开放。

学成归国人才更多了

服务高质量发展

8月，HICOOL2022全球创业者峰会在北京举办。曾获得“春晖杯”比赛优胜奖的北京字节光信科技有限公司法人孙跃在会上介绍公司研发的水下光通信产品，获得诸多关注。

“我们创业所关注的不仅仅是商业价值，更希望能够发展壮大中国的水下无线光通信产业，为探索和保护祖国的江河湖海作贡献。这是作为海外留学归国人才不能忘记的初心使命。”孙跃说。

随着国家经济水平的提升和国民收入的不断提高，我国成为世界上最大的留学输出国，出国留学人数与回国人数的“逆差”也在逐渐缩小。以“春晖杯”中国留学人员创新创业大赛为例，目前大赛遴选优秀留学人员创新创业项目3424个，其中相当一部分项目涉及国内急需的专业领域，参赛留学人员九成以上获得硕士以上学位，超半数在外获得博士学位，通过大赛成功回国就业创业逾万人。党的十八大以来，我国各类出国留学人员中超过八成完成学业后选择回国发展。

人才变化带来教育服务高质量发展能力的提升。刘锦介绍，10年来，教育部支持粤港澳大湾区建设国际教育示范区，支持长三角地区打造国际合作教育样板区和国际人文交流汇聚地，支持海南自贸港建设国际教育创新岛，与北京市合作设立“留学人才回国服务示范区”，助力京津冀一体化发展，支持中西部和东北地区立足区位优势，扩大面向周边国家的教育开放。

各地各校也以实际行动回应时代之需。上海16所高校获500余项国家自然科学基金国际合作项目，深化推进高校创新能力开放合作；西安交通大学首倡发起“丝绸之路大学联盟”，推动不同国家和地区大学之间人才培养、科研合作等交流合作……这些举措构成了教育高质量发展的音符。

中国声音更响亮了

积极参与全球人文治理

“她的成就是革命性的，利用中国传统中草药进行创新，发现了疟疾的克星——青蒿素，拯救了数百万人的生命。”两年前，联合国教科文组织与赤道几内亚政府向屠呦呦等3位科学家颁发“联合国教科文组织—赤道几内亚国际生命科学研究奖”。

这一奖项的奖励对象是为改善人类生活质量作出显著贡献的个人或机构。2022年，李兰娟院士也获得该奖项。

党的十八大以来，中国进一步深入参与联合国教科文组织重大倡议、重要议程、重点计划，深入参与全球人文治理。

中国联合国教科文组织全国委员会秘书长秦昌威举例，这10年，我国积极参与联合国教科文组织重点计划和旗舰项目，多个城市、项目及个人获得联合国教科文组织教育、科技奖项，并与联合国教科文组织设立多个合作平台，受到国际社会特别是亚非发展中国家广泛好评。

毫无疑问，10年来，中国声音在国际上愈发响亮，中国方案在世界上愈发亮眼。

拉动时间轴，从2013年举办“文化：可持续发展的关键”国际会议到2021年举办第44届世界遗产大会，中国已围绕教育、科技、文化等领域国际热点和前沿议题，搭建了国际交流与合作平台。这些会议的成果文件为世界教育、科学、文化、信息传播事业发展注入生机活力。

中国提供的国际公共产品成为一张张国家名片。中国与联合国教科文组织合作设立的女童和妇女教育奖、孔子教育奖、亚太地区教育创新文晖奖等奖项，对保障受教育权、推动构建终身学习和高质量教育体系等领域的影响日益扩大。

“我国坚持以加强与联合国教科文组织等国际组织和多边组织的合作为抓手，积极参与全球教育治理，这体现了我国教育对外开放的国际情怀，也为全球性教育问题的解决、创建基于人类命运共同体理念的全球教育治理机制，贡献了中国智慧、中国方案、中国力量。”刘宝存说，“着眼未来，我国社会经济高质量发展的要求与世界格局的大变革和不确定性的增加，需要我们以更大的格局、更高的眼光、更多的智慧去开创教育对外开放的新局面。”

(责编：岳弘彬、袁勃)