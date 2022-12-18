2022年欧洲中文教育研讨会近日在线举办。本次研讨会由中外语言交流合作中心主办、北京语言大学承办，主题为“推动欧洲中文教育高质量发展”。来自中国及欧洲中文教学组织、大学、语言教育机构的120余名代表参会，共话欧洲中文教育高质量发展新目标、新需求、新合作。

语合中心副主任杨军指出，语合中心将继续支持欧洲大学中文、中文师范、中文应用语言、中文辅修等专业建设，支持相关中文教学组织开展专题活动并实施“中文+”创新项目，支持专家学者开展《国际中文教育中文水平等级标准》与欧洲语言标准的对接应用，支持教育机构建设国际中文教育新品牌，打造数字化云服务平台，提供高质量线上教学资源及辅助服务，推动构建国际中文教育高质量发展新格局。

瑞士日内瓦大学汉学系教学工作负责人谢红华从学分课与非学分课的区别出发，详细介绍了各类中文课程的设置标准及功能。匈牙利罗兰大学副校长兼中东欧汉语教师协会会长郝清新以中东欧本土中文教师培训和协会建设为案例，分享了中文教学本土化发展的新举措。西班牙汉考委主任张丽回顾了西班牙中文教学协会的创建历程，从机构管理和活动组织等方面为中文教育可持续发展提出建议。

北京语言大学副校长张宝钧表示，欧洲地区中文学习者持续增长，并呈现出学习需求多样、现代技术与传统教育深入融合、多元文明融汇等特征，北京语言大学将与欧洲及世界范围内大学、教学组织及相关教育机构携手合作，推进欧洲中文教育研讨常态化、机制化，加强欧洲中文教育理论与实践研究，开拓人才培养合作新路径，深化欧洲中文教育互联互通。(谢雁冰)

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