香港大湾区教育融合发展智库17日线上举办“香港沙龙第2期——港澳高校、人才与粤港澳大湾区发展”学术会议，粤港澳三地专家、学者和粤港澳高校的博士生就粤港澳大湾区未来发展、人才培养与流动等议题展开交流。

中国社科院国际问题专家兼香港中国学术研究院研究部主任吕祥教授以中国近代史为基础，详细梳理了香港在中国不同发展阶段下所扮演的角色。他指出，如今大湾区内部的合作还可以更上一层楼，学术研究还可以更好地服务于现实生活，学者间合作还可以更加系统化常态化。

澳门大学社会科学院院长兼大湾区研究中心主任胡伟星教授表示，科技创新成为大湾区发展的重要定位，人才和教育的重要性也因此水涨船高，大湾区首先需要聚集大量的科研人才和科研资源。他表示，高等院校在人才的吸引和培养环节应发挥出更加积极主动的作用。

香港一国两制研究中心研究总监兼全国港澳研究会理事方舟博士通过援引数据指出，香港经济结构和就业市场之间的矛盾需要得到重视，香港可以借助北部都会区建立起“北创科、南金融”的发展格局，通过引进海内外龙头科技企业带动和构建完整的创科生态圈，从而破解香港产业结构单一化的难题，增强香港在国际上的吸引力和竞争力。

香港中文大学(深圳)助理教授兼深圳市人工智能与机器人研究院副院长钱辉环博士则分享了自己在香港和深圳两地的科研和生活经历，论述了作为大湾区核心支点的两座城市的优势，并引入了香港中文大学关于传统与现代结合、中西结合、文理融合的办学理念，为大湾区建设以及深港产业合作提出了独到见解。

香港大湾区教育融合发展智库主席陈锦云表示，希望通过举办“香港沙龙”系列讲座，聚集粤港澳专家学者智慧，为大湾区发展建言献策。(记者 索有为)

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