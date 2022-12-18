北京时间12月18日晚，来自贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县的12岁男孩金粲璨，将作为护旗手之一，护送国际足联旗帜进入世界杯决赛的赛场。

金粲璨之所以能踏进全世界的焦点位置，得益于国际足联的“星星之火”足球项目。

从上届俄罗斯世界杯国际足联开始推行“星星之火”计划，即从全世界各地挑选青少年护旗手，用另一种方式让他们参与到世界杯中。

在2018年俄罗斯世界杯揭幕战上，6名来自贵州省丹寨县的护旗手曾踏上赛场。当时，这个消息在丹寨县引起了不小的轰动，当时才8岁的金粲璨想：有朝一日，自己也要站在世界杯的赛场上。

丹寨县全县人口不足20万，不少孩子从小深居大山，很少见过外面的世界。国际足联的“星星之火”计划以及世界杯上护旗手的故事，不仅打开了这些山里孩子的希望之窗，也让他们有机会走出去到一个遥远的国度。

今年早些时候，经过层层选拔，金粲璨最终成为那个最幸运的孩子，回想起当时得知入选“护旗手”时的情形，金粲璨说：“非常兴奋，也有点不敢相信。毕竟全国有太多和我同龄的孩子。”

在金粲璨的爸爸金润权眼中，金粲璨能成为卡塔尔世界杯护旗手，缘于他对足球的坚持与热爱。“金粲璨与世界杯‘相约’，是对他热爱足球、坚持不懈的最好回报。”金润权说。

“尽管在教练和父亲眼中，我可能是‘最没有天赋’的那一个，但却是最热爱和最坚持的那一个。”金粲璨说，同年同期接受训练的40多位小伙伴，到目前还在踢球的已经不多了。

说起对足球的喜爱，金粲璨说：“一天不踢足球，好像浑身都感觉不自在。”“我坚持每天训练，就想着要把足球练好，练到极致，每天都这样想，然后每天也就这样子去练球，一下就坚持了将近6年。”

金润权这样评价足球对儿子的帮助：“看到他摔倒以后又爬起来，继续去努力、去拼搏，这时候挺感动的，就觉得孩子成长了，知道坚持了。其实他小时候是比较胖的，天分也不是很好。但他一直坚持训练，一步一步地提高。这就是足球给人一种坚持的精神力量。”

离开家乡开赴卡塔尔前，金粲璨说，这次去世界杯赛场，他代表的不仅仅是他个人：“我认为这是一次传播家乡的好机会，我可以把家乡的一些传统文化带去。比如我准备了一些蜡染的衣服、围巾。”

（记者 王东）

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