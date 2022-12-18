“真没想到这所新建学校办得这么好！”君峰路中学初一9班学生家长一边等孩子放学一边和家长们聊天。君峰路中学是位于青岛市李沧区的一所新建初中学校，2022年建成招生，招收了10个初一教学班，生源大部分来自周边新建小区和外来务工人员子女。

今年第一次招生就能得到认可，在君峰路中学校长原红看来：“主要是区教体局做好了提前布局，不仅为新学校配备了骨干教师和优秀大学毕业生，还提前让这些教师去优质学校跟岗锻炼。”

朱思雨就是提前为君峰路中学配备的优秀教师。2015年她作为公费师范生从华东师范大学政治学系毕业后，进入李沧区骨干教师“蓄水池”，来君峰路中学前，她在青岛62中培养锻炼。“几年时间里，我先后参加了思政课教师教学比赛、学科命题大赛、青年教师大比武等活动，收获满满。”朱思雨说。

“教师是学校发展的第一生产力，我们采取提前储备新建校教师、新校教师跟岗培训、搭建专业成长平台、建立梯队发展机制等方式，保障新建学校教师素质迅速提升。”李沧区教体局局长王晓光说，教体局还会为新建学校提前选聘优秀校长，补齐新建学校干部教师队伍短板，推动区域教育更加优质均衡。

除了新校教师进名校，职校教师进企业也是青岛市教育局近年来主推的重点工作之一。

郭德仁是青岛电子学校物联网专业的一名专业课教师，2021年9月至2022年7月他带领学生走进海尔卡奥斯进行为期一年的企业实践。

“这一年，我真正地走进了企业，打开了眼界，体会到了校企合作的内涵，在职业素养、技能水平方面提升很大，真正明白了企业对人才需求的标准和岗位技能的关键要素，这些感受也为我回学校培养学生找到了方向。”郭德仁对记者说。

“教师是提升职业教育人才培养质量的核心要素，其专业技能水平决定了人才培养的上限，让职业学校教师去企业学习，能够更好地贴近企业实际培养人才，服务经济社会发展。”青岛电子学校校长崔西展说。

“三进”中的最后一项是骨干教师进工作室。

在青岛市西海岸新区实验初级中学的会议室里，刘同军名师工作室的成员正在热烈讨论初中数学作业改革问题。刘同军是青岛市名师工作室的主持人，其工作室共8名成员，全是来自青岛市的骨干教师。“参加名师工作室以来，我们每周进行主题学习，每月举行专题研讨，每季度集中展示成果，无论是教学技能、育人经验，还是课题研究、专业成长都收获满满。”工作室成员刘国莉说。

“优质教育资源的差距最关键还是教师素质的差距，因此，用人才来撬动教育优质均衡发展是我们的着力点。”青岛市教育局局长姜元韶说，通过“新校教师进名校、职校教师进企业、骨干教师进工作室”，青岛从源头激发了教育优质资源均衡发展的活力，推动教育更高质量、更加公平地发展。

（记者 刘艳杰）

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