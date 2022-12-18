由中宣部出版局主办、中国期刊协会承办的第六届“期刊主题宣传好文章”推荐活动结果近日在京揭晓，91篇（组）文章入选。

本届入选文章，深入宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，深入宣传党的百年奋斗辉煌历程和宝贵经验，生动反映新时代的伟大变革，深入解读中国式现代化等理论创新成果，生动反映英雄模范感人事迹，大力弘扬中华优秀传统文化，为营造良好社会舆论氛围作出了积极贡献。

理论文章聚焦重大时代命题

回望2021年，党的十九届六中全会召开，审议通过《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》（以下简称“决议”），无疑是当年时政领域最为重要的大事之一。

这一决议，是党成立百年来通过的第三个历史决议，意义重大、高屋建瓴。

《中共党史研究》发表的《深刻理解把握制定第三个历史决议的深刻依据、丰富内涵、重点内容和核心要义》一文，为读者全面系统学习领会全会提出的重要思想和重大论断提供了权威参考。

“在重大历史时刻对重要文献进行解读，有利于坚定历史自信和历史自觉，增强奋进底气和政治定力。”本文编辑、中央党史和文献研究院科研规划部编辑二处三级调研员赵鹏向记者介绍。

《学术界》期刊发表的《从八大关系深度领悟百年大党新时代的政治宣言》一文，则是从政党政治与党史等视角解读决议的学术文章，为理解决议提供了新的视角。

马克思主义基本原理同中华优秀传统文化是怎样的关系？马克思主义基本原理，怎样同中华优秀传统文化相结合？这是《中国人民大学学报》发表的《论马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合》一文，试图回答的又一重大时代命题。

入选文章，还有“全过程人民民主：人类政治文明的民主新探索”组文、《论中国式现代化新道路与人类文明新形态》、“铸牢中华民族共同体意识研究”组文等。

虽是理论文章，但具备强烈的现实关怀，敢于选择重大主题、敢于回答时代命题——这是本届“期刊主题宣传好文章”评委们对入选理论文章的一致印象。

纪实报道摹写踔厉奋发之姿

“将一幅中国地图横竖对折，十字交汇处是一片发生神奇变化的土地——山大沟深，十年九旱……”“当历史学家梳理近20多年来西海固历史时，一定会在此标注一个奇迹……”《瞭望》新闻周刊发表的《习近平情系西海固》报道开篇，为读者们拉开了一幅宁夏西海固即将发生巨变的序幕。

序幕揭开，报道以《瞭望》新闻周刊一贯纵横驰骋然又细腻走心的写法，讲述了习近平总书记20多年来数次访问西海固、情系西海固人民、倾心倾力帮助西海固脱贫的故事，以及自1997年闽宁合作开始，至2020年11月宁夏最后一个贫困县西吉县脱贫出列，曾经“苦甲天下”的西海固历史性告别绝对贫困的艰辛历程。

在距离宁夏2000多公里之外的粤港澳大湾区，亦是一幅踔厉奋发的热烈景象。

在《人民画报》的镜头下，尖沙咀浪潮涌动、大三巴牌坊巍峨耸立、广州CBD高楼入云、深圳CBD灯火通明……香港、澳门、广州、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆等城市和地区，正楫舟奋进，向国际一流湾区建设迈开步伐。

“在推出反映大湾区建设现状的特刊及相关专题报道《粤港澳大湾区 奋进正当时》之前，我们在第一时间学习了习近平总书记关于粤港澳大湾区的重要论述，以确定整组报道的立意。在赴湾区城市采访时，我们要求记者首先要对大湾区进行全景式观察，将其置于时代及历史的坐标中。其次，要‘目中有人’，尽可能多地采访有故事的普通人，让报道富于温度。”《人民画报》时任总编辑李霞这样向记者阐释这组报道的策划思路。

在《民族画报》的镜头下，滇西北怒江州，大河滚滚。“十三五”期间，当地26.96万贫困人口全部达到“两不愁、三保障”标准，10万群众通过易地扶贫搬迁实现“挪穷窝、斩穷根”。

在《半月谈》的笔触里，湖北省十堰市郧西县河夹镇龙窝村、江西省九江市永修县柘林镇易家河新村、浙江省湖州市吴兴区织里镇、重庆市巫山县下庄村，人们的生活品质迅速提升，当地产业效益逐步凸显，曾经的贫困地区圆梦小康，新的发展阶段已然开启。

在《三联生活周刊》的寻访中，晋江陈埭，中国运动品牌正走向国际；顺德北滘，家电企业正向数字化转型；曹县大集，数字经济下的产业集群正在起飞；诸暨大唐，原料基地正努力转型升级。

第六届“期刊主题宣传好文章”入围的新闻报道，无一不展现着遍布大江南北的奋进之姿。

新闻纪实，是社会变迁的缩影，也是时代前行的足音。

文艺作品汇聚中华民族精神

第六届“期刊主题宣传好文章”入围文章中，一篇在《当代》上发表的长篇报告文学节选——《靠山》，颇为引人注目。

这是鲁迅文学奖得主、作家铁流耗时14年，抢救性采访山东、湖南、河南、河北、江西、陕北、江苏等地在抗日战争、解放战争中支援前线的亲历者及后人，生动讲述老百姓支前故事的长篇报告文学力作。作品中，有上百个详细的支前故事，涉及上千位来源真实的人物形象，写出了中国人民与中国共产党生死与共的历史进程。

江山就是人民，人民就是江山。虽然是写历史，但《靠山》也极具现实意义。用党与人民生死与共的故事重温我们党走过的百年奋斗历程，既是时代的需要，也能让我们在重温历史、在感动中继续奋勇前行。

祖父有一只老军壶，经常把它擦得“光洁锃亮”，可这只军壶却被上小学的“我”弄丢了。后来，军壶“失而复得”，被挂在当地革命纪念馆。时至今日，祖父时不时总让“我”带他去革命纪念馆，看到老军壶玻璃柜前成群结队的孩子，他嘴角总会挂着笑容……《中国校园文学》发表的《祖父的军壶》，通过这样一个故事，展示了一个老战士对往昔革命岁月的珍视。

“期刊发布的文艺作品，一方面比较精练，从读者角度考量，它的篇幅和题材更容易为人们尤其是青少年所接受；另一方面，经过重重的选拔，它们的质量是比较有保障的。期刊本身作为意识形态阵地，也承担着讲好中国故事的责任。我们倡导期刊多组织策划主题类作品，为筑牢意识形态阵地、弘扬中华优秀传统文化贡献一份自身的力量。”《中国校园文学》主编徐峙这样对记者说。

（记者 韩寒）

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