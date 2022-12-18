管培俊

党的二十大报告提出，“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。”将教育、科技、人才作为一个有机整体系统阐述集中论述，突显了教育、科技、人才在我国现代化建设全局中的内在联系。

深入实施科教兴国战略，要站在中华民族伟大复兴的高度来把握。第二个百年奋斗目标的实现，归根到底靠人才、靠教育。高等教育肩负追求卓越、增强国家核心竞争力的重要使命。高等教育战线要为发展科技第一生产力、厚植人才第一资源、增强创新第一动力作出更大贡献。

深入实施科教兴国战略，更加突显教育优先发展的战略地位。党的十八大以来，我国高等教育实现了从大众化到普及化的历史性跨越，高等教育在学总规模达4430万人。时代越是向前，知识和人才的重要性就愈发突出，教育的地位和作用也愈发突出。高等教育要走内涵式发展道路，立足我国新发展格局需求，优化学科专业和人才培养布局，促进学科交叉融合，优化区域布局和资源配置，提高教育质量。

深入实施科教兴国战略，更加突显培养造就拔尖创新人才的紧迫要求。创新驱动实质上是人才驱动，高校应全方位谋划人才培养，优化结构布局，形成高水平人才培养体系，提高人才培养质量。同时，也要在拔尖创新人才培养方面实现新突破，培养一批国家创新发展急需的优秀人才。

深入实施科教兴国战略，更加突显科教融合趋势和高等教育对科研创新的贡献。高校应服务“国之大者”，着力破解制约科研的难点与堵点。鼓励自由探索与有组织科研相结合，有组织科研与“双一流”建设相结合，加快高校科研范式和组织模式变革。研究型大学要积极参与具有战略性全局性前瞻性的国家重大科技项目，为建设自主知识体系，推动高水平科技自立自强提供支撑。

奋进新征程，高等教育高质量发展必将实现新的历史性跨越，为中国式现代化提供有力支撑，为中华民族伟大复兴作出新的贡献。

（作者为中国高等教育学会副会长，本报记者丁雅诵整理）

《 人民日报 》（ 2022年12月18日 05 版）

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