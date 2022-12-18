吴 丹

2013年，从5门慕课、上百名注册用户起步，中国慕课，迄今已走过近十年。

“以前，一位教师穷其一生，学生不过千人；现在，一门慕课能惠及百万学习者，慕课教师称得上是桃李满天下。”在不久前举行的2022世界慕课与在线教育大会上，一位慕课平台负责人，一语道出十年之变。

一组数据很具说服力：截至2022年11月，上线慕课数量超过6.19万门，注册用户达4.02亿名，学习人数达9.79亿人次，在校生获得慕课学分认定3.52亿人次，中国慕课数量和学习人数均居世界第一。慕课十年，打破大学围墙，让知识走出象牙塔。

这十年，中国高等教育数字化转型成效初显：夯实教育数字化转型基座，2022年，教育数字化战略行动启动，建设上线全球最大的国家高等教育智慧教育平台；在线教学形成中国范式，在线学习、翻转课堂等教学模式改革，持续推动信息技术与教育教学深度融合；促进更有质量的教育公平，“慕课西行”推动东西部高校共建共享优质课程，有效提升西部高校教师的教育教学水平。

教育数字化，是教育高质量发展的应有之义和必由之路。

党的二十大报告提出，“推进教育数字化，建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国。”以信息化全面赋能教育，提供更高质量、更加公平、更多选择、更加便捷、更加开放、更加灵活的教育服务，满足人民群众的高品质、个性化学习需要，方能实现“人人可学、处处可学、时时可学”，助力学习型社会和学习型大国的构建。

就高等教育而言，数字化为高等教育的高质量发展创造了新的可能。虚拟空间等技术打破物理空间局限，形成多维交互的教学场景；基于大数据的学习分析详细记录学习者的学习过程，为过程性评价提供技术基础；人工智能把教师从繁重的重复性、机械性劳动中解放出来……数字化蓬勃发展，助力高等教育质量提升与转型升级。

当然，我们也要看到，教育数字化鸿沟依然存在，有些教师数字化胜任力有待提高，基于数字化的大学治理仍处于较低水平……类似问题，在一定程度上阻碍了教育数字化的快速发展。

面对挑战，2022世界慕课与在线教育大会发布《世界高等教育数字化发展报告》，分享了高等教育数字化的中国方案、中国经验，并提出六大倡议：构建数字化转型全球高等教育共同体，推动全面发展指向的数字化育人模式创新，深化技术应用培育高等教育新形态，强化国际合作以构建开放全纳的教育，提供更加丰富的全球数字化公共教育产品，坚守数字化时代的教育规律和教育伦理。直面挑战，协同创新，前景可期。

技术赋能教育，教育塑造未来。牢记为党育人、为国育才初心使命，以立德树人为根本，以高质量发展为主线，插上数字化之“翼”的高等教育，将迎来新的发展契机，助力我国从高等教育大国向高等教育强国阔步迈进。

《 人民日报 》（ 2022年12月18日 05 版）

(责编：袁勃、岳弘彬)