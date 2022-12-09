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南昌特教学校里的足球队：以足球为“媒” 连接世界

2022年12月09日22:59 | 来源：中国新闻网
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原标题：南昌特教学校里的足球队：以足球为“媒” 连接世界

南昌特教学校里的足球队：以足球为“媒”连接世界

　　图为球队教练（中间黑色外衣）把队员们聚在一起讲解训练动作要领。　刘力鑫　摄

图为球队教练(右1黑色外衣)和一名队员在给其他队员示范传接球的标准动作。　刘力鑫 摄

　　图为球队教练(右1黑色外衣)和一名队员在给其他队员示范传接球的标准动作。　刘力鑫 摄

图为两名队员在训练中激烈争夺足球。踢球可以让这群特殊队员的肢体协调以及思维认知得到很大提高。　刘力鑫 摄

　　图为两名队员在训练中激烈争夺足球。踢球可以让这群特殊队员的肢体协调以及思维认知得到很大提高。　刘力鑫 摄

图为球队教练(右1黑色外衣)在手把手指导球队的守门员如何用正确的姿势扑球。　刘力鑫 摄

　　图为球队教练(右1黑色外衣)在手把手指导球队的守门员如何用正确的姿势扑球。　刘力鑫 摄

图为球队教练(右1黑色外衣)在指导队员们开展绕杆带球训练。　刘力鑫 摄

　　图为球队教练(右1黑色外衣)在指导队员们开展绕杆带球训练。　刘力鑫 摄

图为几名队员在开展训练。通过足球这项集体运动，可以提高他们的自信心和团队协作能力，促进身心健康发展。　刘力鑫 摄

　　图为几名队员在开展训练。通过足球这项集体运动，可以提高他们的自信心和团队协作能力，促进身心健康发展。　刘力鑫 摄

图为一名队员在进行绕杆带球训练。踢球可以有效提高这些特殊少年儿童的身体协调性，并让身体变强壮。　刘力鑫 摄

　　图为一名队员在进行绕杆带球训练。踢球可以有效提高这些特殊少年儿童的身体协调性，并让身体变强壮。　刘力鑫 摄

图为球队教练(左1黑色外衣)在指导队员开展射门和守门训练。踢球这项集体运动，可以帮助队员们建立信心。　刘力鑫 摄

　　图为球队教练(左1黑色外衣)在指导队员开展射门和守门训练。踢球这项集体运动，可以帮助队员们建立信心。　刘力鑫 摄

　　正值2022卡塔尔世界杯举办期间，在几千公里之外的江西省南昌市，一支特奥足球队也如往常一样在开展训练。12月7日，记者来到南昌市培智学校，只见该校的特奥足球队正在开展传接球、射门、绕杆等科目练习。这支球队由一群身患脑瘫或自闭症或智力障碍的特殊少年儿童组成，自2004年成立以来，在国家、省、市各级比赛中表现突出，获得了诸多荣誉。在球队教练郭泽华看来，踢球一方面可以有效提高这些特殊少年儿童的身体机能和心理发展，更让他们有机会走出校园，通过各种比赛，多接触外面的世界，得到身心全方位发展。

(责编：郝孟佳、孙竞)

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