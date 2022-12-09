原标题：2022年全国航空航天模型锦标赛开赛 各类航模花式角逐

图为火箭助推遥控滑翔机（S8D）比赛现场，一架飞机起飞。 刘力鑫 摄

图为遥控电动热气流留空时间滑翔机(F5J)比赛现场，一位选手手抛飞机起飞。 刘力鑫 摄

图为牵引滑翔机(FIA)比赛现场，一位选手手抛飞机起飞。 刘力鑫 摄

图为遥控电动热气流留空时间滑翔机(F5J)比赛现场，几架飞机同时起飞。 刘力鑫 摄

图为高度火箭(SIA)比赛现场，一支火箭起飞。 刘力鑫 摄

图为国际级遥控直升机(F3C)比赛现场，一位选手操纵直升机起飞。 刘力鑫 摄

图为高度火箭(SIA)比赛现场，一位选手把火箭安装至发射架上。 刘力鑫 摄

图为遥控电动热气流留空时间滑翔机(F5J)比赛现场，几架飞机同时起飞。 刘力鑫 摄

图为遥控电动热气流留空时间滑翔机(F5J)比赛现场，一位选手手抛飞机起飞。 刘力鑫 摄

12月9日，2022年全国航空航天模型锦标赛(江西赛区)在江西吉安市桐坪航空小镇的江西省航空运动管理中心开赛，江西赛区是本届锦标赛的两大赛区之一。本届锦标赛共有来自全国17个省、市代表队的197人参与国际级遥控直升机、高度火箭、火箭助推遥控滑翔机等19个比赛项目的争夺。

(责编：郝孟佳、孙竞)