人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>教育

2022年全国航空航天模型锦标赛开赛 各类航模花式角逐

2022年12月09日22:38 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：2022年全国航空航天模型锦标赛开赛 各类航模花式角逐

2022年全国航空航天模型锦标赛开赛各类航模花式角逐

　　图为火箭助推遥控滑翔机（S8D）比赛现场，一架飞机起飞。　刘力鑫　摄

图为遥控电动热气流留空时间滑翔机(F5J)比赛现场，一位选手手抛飞机起飞。　刘力鑫 摄

　　图为遥控电动热气流留空时间滑翔机(F5J)比赛现场，一位选手手抛飞机起飞。　刘力鑫 摄

图为牵引滑翔机(FIA)比赛现场，一位选手手抛飞机起飞。　刘力鑫 摄

　　图为牵引滑翔机(FIA)比赛现场，一位选手手抛飞机起飞。　刘力鑫 摄

图为遥控电动热气流留空时间滑翔机(F5J)比赛现场，几架飞机同时起飞。　刘力鑫 摄

　　图为遥控电动热气流留空时间滑翔机(F5J)比赛现场，几架飞机同时起飞。　刘力鑫 摄

图为高度火箭(SIA)比赛现场，一支火箭起飞。　刘力鑫 摄

　　图为高度火箭(SIA)比赛现场，一支火箭起飞。　刘力鑫 摄

图为国际级遥控直升机(F3C)比赛现场，一位选手操纵直升机起飞。　刘力鑫 摄

　　图为国际级遥控直升机(F3C)比赛现场，一位选手操纵直升机起飞。　刘力鑫 摄

图为高度火箭(SIA)比赛现场，一位选手把火箭安装至发射架上。　刘力鑫 摄

　　图为高度火箭(SIA)比赛现场，一位选手把火箭安装至发射架上。　刘力鑫 摄

图为遥控电动热气流留空时间滑翔机(F5J)比赛现场，几架飞机同时起飞。　刘力鑫 摄

　　图为遥控电动热气流留空时间滑翔机(F5J)比赛现场，几架飞机同时起飞。　刘力鑫 摄

图为遥控电动热气流留空时间滑翔机(F5J)比赛现场，一位选手手抛飞机起飞。　刘力鑫 摄

　　图为遥控电动热气流留空时间滑翔机(F5J)比赛现场，一位选手手抛飞机起飞。　刘力鑫 摄

　　12月9日，2022年全国航空航天模型锦标赛(江西赛区)在江西吉安市桐坪航空小镇的江西省航空运动管理中心开赛，江西赛区是本届锦标赛的两大赛区之一。本届锦标赛共有来自全国17个省、市代表队的197人参与国际级遥控直升机、高度火箭、火箭助推遥控滑翔机等19个比赛项目的争夺。

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部