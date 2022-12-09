原标题：“汉语盘点2022” 前五位字词出炉 “稳”“民”“精准防控”等成热门字词

“汉语盘点2022”年度各组前五位字词9日正式出炉，“稳”“防”“人民至上”“精准防控”“卡塔尔世界杯”等热门字词入围。

“汉语盘点2022”活动自11月21日启动后受到社会的广泛关注和全民的热情参与，网友们通过光明网活动专区推荐心目中“描述2022年中国与世界”的一个字、一个词。微博发起话题“汉语盘点2022”有奖转发活动，话题登上微博热搜要闻榜，阅读量达800万人次；国家博物馆、天津博物馆、广东省博物馆等多家博物馆围绕话题展开讨论。知乎发起话题“你认为，哪个字、哪个词最能代表你的2022年？”，中国航天科技集团推荐“稳”为年度字。截至12月3日，活动共收到推荐字词数千条，网友们用“团”“新”“梦想”“迎难而上”等字词总结了一年来的心路历程。

“汉语盘点2022”活动专家评议会日前在商务印书馆举行。教育部语言文字信息管理司司长田立新，《光明日报》副总编辑陆先高，商务印书馆党委书记、执行董事顾青，华中师范大学教授刘延申，清华大学教授沈阳，北京外国语大学教授张天伟，武汉大学教授赫琳等人以线上线下结合的方式参加评议会。

专家们热烈讨论，各抒己见，认为最终评选出的年度字词，要反映社会生活，展现国际视野；要弘扬正能量，传递价值观；要有鲜活的语言力量，彰显坚定的文化自信。最终，在网友推荐结果和国家语言资源监测语料库、清博智能、企鹅有调、快手大数据研究院等提供的字词热度数据基础上评议确定了前五位年度字词。(记者 应妮)

附：国内字词解读

稳

解读：是中国人的世界观，也是方法论，是我们在面对不确定性时的持重、务实与耐心。

防

解读：“防”字已进入社会治理、改变生活习惯、塑造思维方式。“防”是当务之急，更是长远之道。

保

解读：保就业、保安全，多措并举保、千方百计保、全力以赴保……从“保”中，感受一个大国的民生力道。

团

解读：精诚团结，负重前行。正是这样无数个你我，擎起今天的壮阔中国。

民

解读：何以历经沧桑而初心不改，饱经风霜而本色依旧？说到底，就在为“民”。

国内词

党的二十大

解读：一次重要的大会，传递的是一个大党、一个国家、一个民族向着未来坚定前行的铿锵步履声。

精准防控

解读：“精准”防控，因地制宜，驭势而行，帮助我们破困局、化矛盾、解难题、谋发展。

中国式现代化

解读：中国式现代化的实践告诉世界，通往现代化的道路不止一条，适合自己的才是最好的。

人民至上

解读：回应人民期待，尊重人民意志，彰显人民的主体地位，就能凝聚起亿万人民同心共筑中国梦的磅礴力量。

冬奥会

解读：简约、安全、精彩，无论再过多久，人们都会记得，这冰，这雪，这届北京冬奥……

(责编：郝孟佳、孙竞)