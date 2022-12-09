人民网北京12月9日电 （记者何淼）2022年北京市戏曲进园系列活动之“国粹第一课”活动今日正式启动。活动由北京市教育委员会主办，北京市东城区教育委员会承办，北京市东城区少年宫组织，由北京国粹艺术传承促进会具体执行。

据了解，为推动戏曲进校园工作的深入开展，促进中华优秀传统文化的传承和弘扬，北京市教委日前开展戏曲进校园活动，戏曲“国粹第一课”活动是其中的重要组成部分。

2022年活动期间，将选取《红娘》《珠帘寨》《锁麟囊》三场经典剧目进行线上直播赏析，并结合《看得见的京剧》《听得懂的京剧》《学得会的京剧》分段进行艺术导赏，还将通过连线的形式与观看直播的同学进行线上互动，让同学们在戏曲中领会崇德向善、孝悌忠信、礼义廉耻、扶危济困等荣辱观念，引导学生了解戏曲相关知识，体验戏曲的魅力，培养对戏曲的兴趣。

据北京市教委相关负责人介绍，2022年北京市戏曲进校园系列活动在具体安排上，将开展戏曲“国粹第一课”、大学生校园戏曲节、戏曲知识大赛、戏曲“数字博物馆”展演、戏曲文化体验营、戏曲文化创意大赛六大主题活动，进一步丰富了活动形式，以多种途径进行校园戏曲文化知识的推广和传播。在覆盖范围上，活动面向北京地区各级各类学校，贯穿大中小学各学段，在参加范围、数量等方面向远郊区、农村地区学校倾斜，促进区域优秀传统文化教育的均衡发展，为农村地区学校、学生提供更多艺术实践、欣赏经典剧目的机会。同时，在活动组织过程中，注重融合学校和优质社会资源，促进学校与社会互动互联，搭建专业、优质、丰富、创新的戏曲展示学习的平台。

首场线上直播中，来自北京高校和部分中学的10000余名同学在线观看并参与互动。

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