谷业凯

基础研究的发展进步，离不开社会的支持和参与。完善多元化投入机制，营造良好的创新环境，对推进基础研究具有重要意义

前不久，多位来自数学、物理学、生命科学等基础研究领域的科学家获得未来科学大奖等民间科学奖项。连续颁发多年的民间科学奖项，既体现了社会力量多形式、多渠道参与基础研究的独特优势，也对引导全社会关注基础研究、唤起科学热情发挥了积极作用。

党的二十大报告提出，“加强基础研究，突出原创，鼓励自由探索。”基础研究是科技创新的“总开关”、整个科学体系的源头，基础研究的突破，往往能够带来生产力的深刻变革和社会的巨大进步。例如，人工智能、芯片技术、区块链技术等新技术的突破，有赖于数学理论的进一步探索。基础研究底蕴越深厚，就会激发更多新技术、新发明的出现。对建设创新型国家来说，基础研究的意义不言而喻。基础研究搞好了，就会对实现高水平科技自立自强产生积极推动作用。

近年来，我国基础研究和原始创新不断加强，源头作用日益凸显。当前，我国逐步强化基础研究的顶层设计和系统布局，更加注重“从0到1”的原创导向。国家基础研究十年行动方案加快制定实施，一批重大科技基础设施集群落地生根，国际、区域科技创新中心建设蹄疾步稳，科技体制改革持续深化……但是也要看到，对照建设世界科技强国的目标，短板仍然存在。基础研究的投入虽然增长较快，但仍有较大提升空间；重大原创性成果缺乏、底层基础技术和基础工艺能力不足导致一些关键领域缺乏源头供给，关键核心技术突破还要进一步努力。为此，各地各部门正在不断加大对基础研究的长期稳定支持，为广大科研人员心无旁骛地投入基础研究提供更好的服务。

基础研究的发展进步，离不开社会的支持和参与。近年来，我国企业创新能力逐步提升，规模和实力明显增强，基础研究需求日益强烈。一些民营企业等社会力量积极主动采取设立研发基金、组建创新联合体、资助高校和研究机构等方式，直接或间接参与到基础研究中来。从实践看，华为在全球布局数学研究中心，社会力量发起设立未来科学大奖等，都是较有成效的探索。这对于完善多元化投入机制，营造良好的创新环境，形成推进基础研究的强大合力具有重要意义。

对基础研究和前沿创新的投入力度加大、关注度提升，折射出全社会科技创新观念的变化。由国家集中力量进行规划部署、攻关重大课题，社会各方面形成创新合力，通过高水平的基础研究将创新活动引向深入，我国未来将取得更多重要的基础研究成果，实现更多真正原创性重大突破。

《 人民日报 》（ 2022年12月09日 18 版）

(责编：何淼、郝孟佳)