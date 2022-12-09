原标题：培养有国际视野的技能人才

杨 城 培黎职业学院党委书记

党的二十大报告指出，我们要坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动，加快建设教育强国、科技强国、人才强国，坚持为党育人、为国育才，全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才，聚天下英才而用之。这为我们指明了前进的方向，提振了谋事干事的信心。

靶向施策，提升办学水平。培黎职业学院紧紧围绕河西走廊经济发展和产业布局开设了16个专业，配套建成39个校内实训室，9个校外实训基地。目前学院在籍学生6047人，教职工245人。培黎职业学院与甘肃40多所中职学校签订“五年一贯制”中高职贯通联合培养协议，与甘肃农业大学、河西学院开展“普通高等教育专升本”学生联合培养模式，积极打造路易·艾黎职业教育思想研究中心、甘肃省职业教育红色文化研学旅行示范基地等教育实践平台，广泛开展研学实践活动，成功承办全国通信网络建设与维护职业技能竞赛甘肃选拔赛等赛事活动，增强职业教育办学吸引力。

培黎职业学院与巴基斯坦费撒拉巴德大学合作联合培养现代农业技能人才，今年招收国际生20名，与韩国又石大学签订了合作备忘录。同时，学院与东软集团（大连）有限公司合作建成东软信息产业学院，与天水华天科技股份有限公司等国内优势企业开展订单培养、合作建设校内外实训基地，积极打造种子生产繁育工坊等6个生产实践工坊，为提高学生职业素养和职业能力奠定了基础。学校还与南京工业职业技术大学等5所优质高校及省内5所高校签订协作支持协议，帮助学院高水平规划建设特色专业，学院国际合作、东西协作和产教融合工作成效明显。

使命催人奋进，实干方显担当。接下来，我们将继续把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期首要的政治任务，始终坚持党对教育工作的全面领导，着力培养具有国际视野的高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠，为地方经济发展和社会进步贡献智慧和力量。

持续加强政治理论学习。深入学习贯彻党的二十大精神，自觉用党的二十大精神统一思想和行动，切实把智慧和力量凝聚到科教兴国的目标任务上来。

合理布局专业建设。紧盯甘肃及河西走廊经济社会发展方向，适时调整优化专业布局，积极申报酒店管理与数字化运营、智慧健康养老服务与管理、大数据与会计等服务地方发展的新兴专业。

打造过硬师资队伍。结合专业布局，公开招聘硕士及以上学历的专业教师，招聘专职辅导员，引进省内外专家教授等高层次人才，聘用高级专业技术人才担任兼职教师，配强师资队伍。

持续深化校企合作。积极与阿里巴巴（中国）有限公司等各行业领军企业对接合作，加快甘肃省光伏新能源发电产教融合实训基地项目建设。

积极推进国际合作交流。持续推进老年照护创新型人才国际合作培养、“汉语+商务文化+技能+就业”中巴现代农业技术人才国际合作培养等四大项目落地实施，积极对接中国工业合作协会等机构和组织，推进学院国际合作交流及办学水平再上新台阶。

(责编：郝孟佳、何淼)