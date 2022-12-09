原标题：打造职业技术师范教育标杆

张金刚 天津职业技术师范大学党委书记

党的二十大报告指出，我们要坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动，加快建设教育强国、科技强国、人才强国，坚持为党育人、为国育才，全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才，聚天下英才而用之。

天津职业技术师范大学作为我国最早建立的，以培养职业教育师资为主要任务的普通本科师范院校，一直以来，不断完善本硕博全层次职业教育师资培养体系，创新高素质职业教育师资培养模式，培养新时代“工匠之师”，全力打造全国职业技术师范教育标杆。以党的二十大精神为指引，接下来我们将继续从以下几方面着力培养“大国工匠”，为建设制造强国、实现中国式现代化提供人才支撑。

一是创建本硕博职业教育师资培养体系。天津职业技术师范大学深入实施“双师型博士人才培养项目”，创立了“双导师、双基地、双证书”研究生培养新模式，培养出我国首批“双师型”本科、硕士和博士。同时，天津职业技术师范大学加强职业技术师范教育学科平台建设，实施职业教育师资培训中心项目，形成职业教育学科建设和成果产出新机制。

二是发挥“国字号”智库建言资政作用。作为教育部全国职业学校师德师风建设专家委员会、中国职业技术教育学会师资专业委员会等5个国家级委员会主任单位，天津职业技术师范大学将充分发挥“国字号”智库引领作用，建好教育部普通高校人文社会科学重点研究平台、天津市职业教育“工匠之师”研究中心，推出一批原创性理论成果，努力为构建中国特色职业技术师范教育理论体系贡献力量。

三是创新培训模式。天津职业技术师范大学建立了国家级职业院校校长培训中心，打造高水平师资培训基地，同时发挥职业教育师资培养培训优势，做好国家乡村振兴重点帮扶县教育人才“组团式”帮扶工作，助力中西部现代职业教育体系建设。天津职业技术师范大学还紧密对接全国智能科技、新能源、新材料等战略性新兴产业，建成现代智能制造培训平台和工业4.0技术平台，打造高水平社会培训与技术服务中心，为实现更高质量发展提供有力支持。

四是落实部市共建协议，服务“技能中国”“技能天津”建设。天津职业技术师范大学成立了全国技工院校师资研修中心，面向全国技工院校提供优质师资研修、理论研究和技术支持服务；成立世界技能大赛中国研究（研修）中心和集训基地联盟办公室，并把它建设成为服务我国世界技能大赛工作的信息共享中心、研究咨询中心、交流合作中心和成果转化中心。天津职业技术师范大学还搭建了服务技能大师的全国性学习、工作、交流平台，开展经验交流、技术攻关、合作研发等活动；围绕天津市“1+3+4”现代产业体系建设国家级高技能人才培训基地、技能大师工作室，努力服务“技能天津”建设。

五是深化交流合作，提升中国职业教育国际影响力。天津职业技术师范大学成立了世界职业技术教育发展大会成果转化与研究推广中心，向世界展示中国特色职业教育师资培养模式；成立全球职业教育发展智库，汇聚国内外职业教育领域专家学者。同时，天津职业技术师范大学积极推进鲁班工坊建设，面向非洲培养培训高端技术技能人才，推广中国职业教育国际化标准模式。

(责编：郝孟佳、何淼)