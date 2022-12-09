原标题：匠心筑梦，为制造强国贡献职教力量

张炳烛 河北化工医药职业技术学院党委书记

党的二十大报告指出，我们要坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动，加快建设教育强国、科技强国、人才强国，坚持为党育人、为国育才，全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才，聚天下英才而用之。这更加突出了教育、科技、人才三者在全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑作用。这一系列新论述、新观点、新思想为教育改革发展指明了前进方向。

职业教育作为与经济社会发展联系最紧密的教育类型，在科教兴国、人才强国战略中肩负着前所未有的重要使命。学校将准确理解和深刻把握党的二十大精神，将其作为学校高质量发展的行动指南，落实立德树人根本任务，扎实推进中国特色高水平高职学校和专业建设，在协同育人上沉下身，在科技创新服务上迈开步，在人才培养上出实招，办好人民满意的职业教育。

引领改革、优化类型，做好产教协同育人大文章。我们要牢牢把握产教融合这条主线，与政企和科研机构深度合作，推进职教集团实体化运作，产学研一体化运营。创新校企协同育人机制，探索校企联合培养、“双主体”育人的中国特色学徒制培养新模式。整合多方力量，探索建立特色鲜明的产业学院、企业工作室、驻企工作站、技术协同创新研究室等校企合作新载体。结合自身办学特色，探索重点领域数字化、智能化职业场景下紧缺技术岗位的人才培养模式，大力实施现场工程师培养计划。

服务国家、融入区域，做好科技创新服务大文章。我们要围绕国家战略，着力打造集人才培养、团队建设、技术服务于一体的新时代职业教育技术创新平台，尤其是在助力中小微企业技术研发和产品升级方面，组建若干高水平科研团队，产出一批高水平科研成果。加强政企合作，建设兼具产品研发、工艺开发功能的技术技能平台，服务重点行业和支柱产业发展。结合区域发展需求，加强省级技术创新中心建设。联合龙头企业建设示范性职工培训基地，面向企业在职员工开展入职培训、专业技术培训和数字能力提升培训。深入开展继续教育助力全民终身学习，加强在人才培养培训标准和模式方面的国际交流与合作，将学校建成中小企业技术服务中心、乡村振兴助推器、全民终身学习加油站、创新创业孵化园。

匠心筑梦，匠艺强国，做好技能人才培养大文章。我们要深入推进德技并修、工学结合育人机制改革，大力实施思想道德育人、劳动育人、企业文化育人三项职业素养培育工程，探索思政课程和课程思政双向强化新路径。优化“五级三融合”创新创业教育模式，提升学生“双创”能力。推进1+X证书制度试点，构建底层共享、中层分立、上层互选的模块化专业群课程体系，深化岗课赛证融通，创新人才培养模式。对接高端产业、产业高端，打造一批行业认可度高、职业教育特征鲜明的高水平专业群。探索“中高本”贯通、四年制职业本科等多样化人才培养路径，形成具有化工、医药产业特色的人才培养体系，全面提升高技能人才培养质量。

(责编：郝孟佳、何淼)