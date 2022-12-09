原标题：发掘学校发展与区域产业转型的契合点

眭碧霞 常州信息职业技术学院院长

常州信息职业技术学院（以下简称常信）作为国家“双高计划”建设单位，始终坚持“立足信息产业，培养信息人才，服务信息社会”办学理念，10年来，累计向社会输送高素质信息技术技能人才4万余人，为苏锡常都市圈经济发展和长三角制造业“智改数转”贡献了常信智慧。

学校聚焦工业互联网产业集群，重点面向制造业转型升级需求，打造工业互联网“产学研创”技术服务平台，成立工业互联网产业技术研究院，参与首个工业互联网国家标准研制，累计培养7830名工业互联网应用型人才，承接国家级、省级重大科研项目11项，形成各类科技成果189项，面向区域内制造业企业提供转型升级、技术攻关、产品研发、成果转化等技术服务和解决方案671项，各类公共技术服务惠及企业1759家，入选工信部中国工业互联网人才培养培训示范基地，为苏锡常乃至长三角地区的先进制造业和工业互联网产业发展书写了常信方案。

作为苏锡常都市圈职业院校智慧校园建设规范的牵头单位，我校成立政行企校合作联盟，以构建“互联网+教育”新型教学模式为重点，以信息技术赋能专业发展、大学治理、科技创新，建成了“网络无处不在、学习随时随地、管理科学智能、服务便捷高效、生活绿色和谐”的智慧生态体系，发布了全国首部智慧校园建设应用规范地方标准，相关建设模式被全国300多所职业院校借鉴。

党的二十大报告提出，统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新，推进职普融通、产教融合、科教融汇，优化职业教育类型定位。这为未来职业教育的发展提供了重要指引。

下一步，我们将深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深刻把握教育、科技、人才在全面建设社会主义现代化国家过程中的基础性、战略性作用，发掘学校发展与区域产业转型升级的契合点，以“双高计划”建设为引领，坚持立德树人根本任务，加快“五育并举”人才培养模式改革，专注工业互联网，加快校企合作、产教融合、科教融汇，服务区域制造业高质量发展，服务长三角产业协同转型升级，服务国家工业互联网高素质人才需求，培养高素质信息类技术技能人才，争做中国信息类高职学校的领跑者，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴作出常信贡献。

(责编：郝孟佳、何淼)