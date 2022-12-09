原标题：深耕智能制造，培育能工巧匠

龚方红 无锡职业技术学院党委书记

党的二十大报告指出，统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新，推进职普融通、产教融合、科教融汇，优化职业教育类型定位。无锡职业技术学院将贯彻落实这一重要精神，围绕智能制造特色深化产教融合，深入探索现代职业教育体系建设，为技能型社会建设输送更多能工巧匠、大国工匠。

过去十年，我校紧跟时代发展步伐，围绕地方经济社会发展的高端产业和产业高端需求，顺应长三角地区装备制造业从“两化融合”向“智能制造”转型升级大势，取得了一系列标志性成果。2012年学校开始了本科层次职业教育探索，2019年学校入选国家“双高计划”A档建设学校，2022年学校高水平通过“双高”中期检查，在创建高水平职业技术大学的征途上稳步迈进。

十年来，我校深耕细作专业人才培养“责任田”，以主持制定智能制造领域国家标准和高职专业教学标准为起点，精准对接关键技术领域，重点突出智能制造的数字化、网络化、智能化技术特征，打造智能制造专业集群，切实提高智能制造领域技术技能人才培养质量。其中，我校“智能制造专业集群‘三通三合’人才培养体系的创新与实践”项目获2021年江苏省教育成果特等奖。

同时， 深化产教融合校企合作，每年与企业重点培养“大国工匠”式精英制造人才，开展新型学徒制培训培养优秀毕业生。目前，与知名企业合作共建8个产业学院，覆盖学校全部优势专业，还整合优质教育资源成立开源创新创业学院，提升创新创业人才培养质量。近年来，无锡职业技术学院学生每年申获专利200余项，在省级以上各类竞赛中获奖800多项，其中全国职业院校技能大赛一等奖25项。

十年来，我校牢牢牵住教育教学改革的“牛鼻子”。积极探索中高职有效衔接、职普相融通、体现终身教育理念的现代职业教育体系。作为江苏省最早举办高职与普通本科联合培养项目的高职院校之一，学校与江苏大学联合开设物联网工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化等6个专业，已连续培养七届本科毕业生共计1483名，与省内普通本科高校开展“3+2”分段培养项目，还与无锡本地中职院校开展“3+3”分段培养模式，建立人才培养立交桥，推动现代职业教育体系发展。

十年来，我校紧紧围绕服务地方产业发展，打造“技术引领、并跑产业”的技术应用之路，与施耐德电气（中国）有限公司等国内外行业领先企业合作，建设“智能制造工程中心2.0”，打造产教融合型智能化技术创新服务平台，每年为近200家企业提供智能化升级与服务化转型解决方案，每年培训企业职工超10万人次。

党的二十大报告指出，办好人民满意的教育。这为职业教育发展指明了前进方向，下一步，我校将持续深耕智能制造领域，聚焦高端产业和产业高端，以“双高计划”建设和创建高水平职业技术大学为引领，服务国家战略和地方产业转型升级需求，培养更多高素质技术技能人才，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴贡献“无锡职院方案”。

(责编：郝孟佳、何淼)