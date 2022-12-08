何秀超

中国共产党历来高度重视人才培养工作，进入新时代新征程，党和国家事业发展对人才培养提出新要求，对学校思政工作也提出新的更高要求。习近平总书记反复强调，要高度重视对青年一代的思想政治工作，完善思想政治工作体系，不断创新思想政治工作内容和形式。党的二十大报告强调，“落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”，“全党要把青年工作作为战略性工作来抓，用党的科学理论武装青年，用党的初心使命感召青年”。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央先后召开全国高校思想政治工作会议、全国教育大会、学校思想政治理论课教师座谈会等系列重要会议，高度重视学生思政教育并越来越注重其整体推进。思政教育关系人的世界观、人生观、价值观，具有渐进式、发展性特点，需要持续用力，需要大中小学统筹协调推进。推进大中小学思政课一体化建设，既是深入贯彻落实新时代党的教育方针的现实需要，也是推进人才培养工作的思想基础，更是完成立德树人根本任务的重要保证。

加强党的领导。习近平总书记强调，办好中国的事情，关键在党。实践一再证明，只有牢牢掌握党对教育工作的领导权，加强党对思政课建设的领导，才能确保学校正确的政治方向，确保学校用科学理论培养人、用正确思想引导人，培养好德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。应进一步明确大中小学各级党组织的主体责任，加强对思政工作的统领，科学谋划好学校思政教育有关工作。党组织要切实负起责任，把思政工作当成主责主业来抓，牢固树立抓思政工作是本职、不抓是失职、抓不好是渎职的意识，切实推动思政工作取得实效。学校领导要带头走进课堂，带头推动思政工作，带头联系思政课教师。

注重学习提升。把思政教育做活、做好，不断提升思政教育参与者的思想、理念、水平与能力是关键。一是注重学习的深化。学深学透是前提、是基础。通过开展融入式、嵌入式和渗入式的学习，提升学习效果。在学习中，要着力解决理论学习浅尝辄止、内容空泛、呆板生涩、不生动不解渴的问题，杜绝流于口号表态、做官样文章的问题，解决从理论到理论、从概念到概念、脱离实际、照搬照念不接地气的问题。二是注重内容的消化。消化吸收是重点、是关键。不消化吸收，就无法转化为思想上和行动上的自觉。要通过学习，把新理论、新思想内化为自身的思想养分，以马克思主义立场、观点、方法为指引，改造主观世界，提升精神境界。三是注重实践的转化。推动工作是目的、是根本。理论只有结合实际，解决实际问题才会有生命力。要把学习的成果转化为立德树人和提高学校思政工作效果的实招。

打造有力队伍。大中小学广大教职员工是为党育人、为国育才的辛勤园丁、灵魂工程师。习近平总书记强调，办好思想政治理论课关键在教师，关键在发挥教师的积极性、主动性、创造性。思政教育也是如此，思政教育是否成功，能否取得实效，有没有一支得力的工作队伍是关键。要按照习近平总书记提出的“六种素养”的标准和要求，按照“四个相统一”“四有好老师”“四个引路人”的要求，落实政治学习、培训轮训、实践锻炼等工作制度，着力提升教师的思想政治素质；完善选拔、培养、激励机制，形成一支专职为主、专兼结合、数量充足、素质优良的工作力量，推动思政工作队伍专业化职业化建设；引导思政工作队伍深入学生，与学生交朋友，了解学生的兴趣点，熟悉学生的话语体系，让学生听得进、信得过、靠得住；加强典型培育和宣传推广，积极搭建平台，倾斜资源，让有想法、有能力、学生喜欢、工作效果好的老师突显出来，提升学校思政工作的示范效应和影响力。

一体化推进。学生成长有其规律，只有充分了解学生的成长发展规律，才能有的放矢开展思政工作，才能把党和国家对人才的要求，特别是对人才的思想道德要求点滴浸润到学生心中。明确这个前提，是新时代大中小学思政课一体化建设不可忽视的基础性前提，也是直接关系到大中小学思政课一体化建设能否达到预期育人目标的实践要求。要以注重、适应和促进学生全面成长发展为落脚点，一体化、持续推进思政教育。做好大中小学思政教育的衔接，从理念、人员、教材等重要领域出发，持续用力。

理顺工作机制。要在不同学科间构建横向“大思政”体系，发挥学校思政教育的整体合力，避免思政教育“碎片化”问题。具体到大中小学思政课一体化建设工作中，要深化全员、全过程、全方位育人改革，把思政工作体系贯通学科体系、教学体系、教材体系、管理体系，形成一体化育人格局。充分发挥思政课主渠道作用，通过思政课引导学生树立正确的理想信念、学会正确的思维方法；通过生动、深入、具体的纵横比较，在思政课上把一些道理讲明白、讲清楚；不断增强思政课的思想性、理论性和亲和力、针对性，以透彻的学理分析回应学生，以彻底的思想理论说服学生，用真理的强大力量引导学生。深入挖掘其他专业类课程的思想政治教育资源，实现各类课程与思政课有效对接，做到思政课程与课程思政同向同行，打造全课程育人体系，形成课程育人的协同效应，切实解决部分教师只教书不育人，不愿做、不会做学生工作的问题。

重视监测评价。要把以往的“软指标”变成“硬约束”，杜绝思政教育只传达不研究、只学习不落实、只表态不行动，停留在口头上、会议上、表面文章上的情况。在这方面，一是明责要细。按照“谁主管、谁负责”的原则，对照中央和教育部的要求，一件一件梳理，一项一项细化，制定责任清单，将责任压给学校、划分到人。二是压责要实。使责任环环相扣、压力层层传导；把责任压到领导头上，充分发挥领导班子“关键少数”的作用；把责任压到每个人肩上，做到事事有人负责、人人都在负责。三是问责要严。通过严肃问责来解决“敷衍塞责”的问题，倒逼各级领导干部真抓实干，确保各项任务铆实盯紧，不跑偏，不走样。

做好大中小学思政课一体化建设意义重大，要以永远在路上的执着和韧劲，把大中小学思政工作做得更有针对性、更有实效性，努力做出特色，办成精品，形成品牌，努力培养担当民族复兴大任的时代新人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为推进党和国家事业发展作出新的更大的教育战线贡献。

（作者：何秀超，系北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员、中央财经大学党委书记）

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