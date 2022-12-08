党的二十大胜利召开，北师大全校掀起党的二十大精神学习热潮。中小学教育是国民教育的基础，为中小学培养更多的好老师，是基础教育高质量发展的保障。北师大作为全国师范教育的排头兵，肩负为国家培养大国良师的重任，而我作为一名北师大教师，深感责任重大，使命光荣。

2019年，北师大创建珠海校区，成立未来教育学院，在南粤大地打造中国基础教育“四有”好老师培养的摇篮，探索面向未来的卓越教师培养。作为学院第一批创业者，我亲身参与了学院师范生培养的改革，亲眼见证了3年多来珠海校区师范教育的快速发展。2019年未来教育学院招收公费师范生222人，包括汉语言文学、英语、历史、数学、物理学和思想政治教育6个公费师范生专业，到2022年，包括公费师范生、“志远计划”和“优师计划”在内的定向师范生规模达到2861人，专业扩展到11个，形成了由未来教育学院专业引领、乐育和弘文两大书院育人支撑的三院协同定向师范生三全育人体系。

今年9月7日，在第三十八个教师节来临之际，习近平总书记给北师大“优师计划”师范生回信，令全院师生深受鼓舞。为了优化定向师范生培养方案，我参加了学校组织的2020级“志远计划”学生、2021级“优师计划”学生的座谈会，了解学生对现行培养方案的看法，征求他们对教学的意见和建议。为了进一步探讨中西部县域对“优师计划”师范生培养和县域名师成长的期待和要求，我参加了学校组织的中西部地区中学校长交流会、中西部县域教育局长专题研讨，了解中西部地区对学院暑期支教实习工作、对我校“优师计划”人才培养的意见与建议等，找出学院在定向师范生培养中的不足和改进方向。除了学院的人才培养工作，我还以自己的科研工作为基础，加强科研成果转化，将人工智能技术引入到课堂学情分析中，开发能自动识别学生情绪状态、注意力变化、课堂交互水平的智能分析工具，让教师能够及时了解学生的学科兴趣、课堂活跃度等重要信息，帮助老师改进教学，提升师范生培养质量。

作为未来教育学院的一名教师，我一定不忘初心，认真学习贯彻党的二十大精神，为培养党和人民满意的“四有”好老师，为欠发达地区培养造就一支下得去、留得住、教得好的高质量教师队伍贡献自己的绵薄之力。

讲述人：北京师范大学未来教育学院副院长、教授 孙波

（记者靳晓燕采访整理）

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