连日来，学习贯彻党的二十大精神热潮在北师大的校园中澎湃涌动……

“作为一名北师大公费师范生，我亲身经历、切身感受了党和国家对教育事业的重视。今后，我将深入学习党的二十大精神，把学习成果转化为实际行动，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人贡献力量。”近日，教育部领导来到北京师范大学，与青年学生代表互动交流，分享学习党的二十大精神的心得体会，在现场聆听的北京师范大学文学院2019级本科生刘宇川深受触动。

座谈会上，教育部领导勉励同学们立志做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年，切实担负起实现中华民族伟大复兴的时代重任，在全面建设社会主义现代化国家的新征程中奋力跑出当代青年的最好成绩。踔厉奋发、勇毅前行的号角已经吹响，北师大作为师范教育的排头兵和“双一流”建设大学，将深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记重要回信精神，坚决扛起党和国家赋予的重大政治责任与历史使命，积极服务教育强国、科技强国、人才强国建设，为谱写中国式现代化新篇章贡献智慧力量。

广泛开展学习宣讲培训

如何多维度“浸润式”深入阐释党的二十大精神内涵？如何让党的二十大精神在学校广大党员干部和师生员工心中落地生根？北京师范大学开始了向前一步的探索与思考，一份份奋笔疾书的答卷由此铺开。

日前，由马克思主义学院、中共党史党建研究院、思想政治工作研究院举办的“学习宣传贯彻党的二十大精神二十讲”首场讲座举办。以“新飞跃新征程”为主题，高屋建瓴、旁征博引、睿智幽默，既有对总体框架的宏阔把握，又有对新理论新提法的细节阐释，中共党史党建研究院院长王炳林教授带来的这场讲座，让线上线下的师生都听得聚精会神。

北京师范大学党委组织成立由校领导、专家学者、优秀学生代表组成的宣讲团，围绕深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记给“优师计划”师范生重要回信精神，深入院（系）等基层单位开展宣讲。由校团委组建的青春讲师团，经过专家讲座、顾问指导、备课磨课等环节，打造“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题宣讲，正在校园里讲好北师大学子“二十岁遇见二十大”的青春成长故事。青春讲师团讲师、历史学院2021级硕士生刘则正，不久前完成了线上首讲。“实现中华民族的伟大复兴，将是我们这一代和未来的师大人接力奋进的方向。”刘则正激动地说。

党委理论学习中心组带头学、师生党支部联学、二级党校辅导报告、主题班会和党团日活动，新任干部专题培训、党员发展对象集中培训、学生党员骨干培训班……课内课外、线上线下，多形式、分层次、全覆盖的学习宣讲培训如火如荼开展中。

宣传阐释党的创新理论

10月底，继续教育与教师培训学院举办的“百千万计划”强师讲坛——学习贯彻党的二十大精神系列公益讲座正式启动。首场讲座邀请国家高端智库教育国情调查中心主任张志勇教授作《深刻把握新时代教育改革发展的新战略新任务》专题报告，服务校内的同时面向参与“百千万计划”的县域教育管理部门及学校的干部教师开放。截至目前，“百千万计划”强师讲坛已举办6场专家报告会，超过万余人次线上参加学习。作为学校“强师工程”整体规划与部署的重要部分，“强师讲坛”将面向中西部地区百个项目县，持续推出系列讲座报告等公益服务，进一步增强学校辐射带动作用，做县域教育振兴和教育现代化的推动者和实践者。

中国文艺评论（北京师范大学）基地揭牌仪式暨“文化自信自强与中华美学精神”学术论坛在北京师范大学举行。学校作为首批“中国文艺评论基地”之一，多年来发挥专业优势，推出了一批扎根中国大地的高质量文艺评论作品。艺术与传媒学院院长、基地主任肖向荣这样说道：“我们将深入学习贯彻落实党的二十大精神，努力引领全艺术学科共同发展中国特色的文艺理论与创作实践，将马克思主义基本原理与中华优秀传统文化融会贯通，以推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。”

发挥学科资源优势与育人优势，做好党的二十大精神研究阐释，在教育、政治、经济、文化、社会治理等领域，学校专家学者已推出了一批凝聚北师大智慧的理论文章。北京师范大学资深教授、中国教育学会名誉会长顾明远就二十大报告中指出的“加强家庭家教家风建设”，进行深入解读，理论联系实际，为宣传党的创新理论成果作出积极贡献。

推进新时代教育强国建设

“党的二十大报告将教育、科技、人才进行‘三位一体’统筹安排、一体部署，习近平总书记给学校‘优师计划’师范生回信，这些都为学校改革发展提供了重要的战略指导，要结合即将召开的学校第十四次党代会，推进党的二十大精神落地落实、入脑入心。”在学校学习贯彻党的二十大精神专题研讨会上，北京师范大学党委书记程建平表示。

未来五年是北京师范大学加快建设中国特色世界一流大学的关键时期，学校正在紧锣密鼓地筹备第十四次党代会，主动对标党的二十大报告提出的各项任务部署，坚持往深里学，往实里学，找准结合点和切入点，把党的二十大精神落实到学校改革发展的战略蓝图和行动纲领中，落实到各项具体工作和实际举措中。

近年来，北师大围绕“综合性、研究型、教师教育领先的中国特色世界一流大学”的办学定位，不断强化教师教育办学特色。以党的二十大精神为指引，学校将进一步完善多学科支撑教师教育、教师教育引领其他学科发展的学科发展体系。如发挥优势学科的引领作用，聚焦国家教育政策和学校教师教育重大问题，开展高水平教育研究；以“互联网+教育”创新改革推动教育理念更新和模式变革，积极探索教师教育新形态；依托认知神经科学与学习国家重点实验室和科技创新2030—“脑科学与类脑研究”重大项目，聚焦儿童和青少年发展，积极服务国家基础教育改革。

党的二十大报告提出，加快建设高质量教育体系。而构建高质量教育体系必须建设高素质教师队伍，北京师范大学校长马骏表示，北师大肩负着培养追梦人和筑梦人的双重任务，要坚定为党育人、为国育才的初心使命，全面健全人才培养体系，全面提高人才培养能力，努力培养党和人民满意的“四有”好老师。

面向未来，这所具有优良传统的百年老校，正以更青春奋进的姿态，扛起服务建设教育强国的政治责任。“我们不仅要把自己的事情办好，还将充分发挥师范教育排头兵作用，想国家之所想，急国家之所急，应国家之所需，全面服务中国高质量教育体系建设、全面支撑中国式教育现代化。”程建平这样表示。

（记者 靳晓燕 通讯员 黄小雨 姜思宇）

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