原标题：有机融合高水平创新与高层次人才培养

段培永 烟台大学党委副书记、校长

党的二十大报告指出，教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。这充分体现了党对科教事业前所未有的高度重视和长远谋划，为我国高等教育在现代化进程中实现新的跨越提供了根本遵循、注入了磅礴动力。我们要深入学习贯彻落实党的二十大精神，面向国家重大战略和区域经济社会发展需求，不断加强人才培养、科技创新、人才集聚的有机融合，为新时代“科教强鲁、人才兴鲁”战略实施提供坚强支撑。

优化学科专业布局，培育科产教融合发展新生态。烟台大学将实施“学科竞争力提升计划”，逐步构建起基础学科与应用学科相互支撑，龙头学科、骨干学科、培育学科协调发展，梯次分明的“雁阵式”学科体系；强化学科交叉渗透、技术汇聚融合，明确优先发展、重点建设的特色方向，在高层次人才引进、团队建设、平台建设等方面予以重点支持。实施“本科专业结构优化工程”，打造重点领域具有品牌特色的新专业；推进传统专业“数字化”改造升级，提升专业内涵建设和服务社会能力；优化学科建设与专业建设的良性互动，挖掘政产学研优势资源，协同培养高层次创新人才。

强化有组织的科研，提升科技基础能力。烟台大学将围绕战略性新兴产业融合集群发展，聚焦新兴产业和未来技术的关键理论和技术需求，依托现有省部级重点实验室、创新中心（基地）等，联合省部级创新平台、行业头部企业，组建跨地区、跨学院、跨学科的产学研深度融合创新平台，使其成为吸引集聚人才的载体。联合黄河流域高校和科研院所，成立服务国家黄河战略的跨省区的创新平台，在服务国家黄河战略过程中，拓展服务广度和深度。

烟台大学还将创新人才培养模式，打造科教产协同育人共同体。坚持立德树人，全面提高本科人才培养质量。支持龙头学科将科研项目、人才培养与产业对接，联合省内外科研院所共建科教融合中心，构建科学研究、理论教学和实践教学于一体的科教融合协同育人机制，实现高水平科技创新与高层次人才培养的有机融合。

加强人才引育并举，打造科产教高层次人才聚集地。烟台大学将全面实施“人才强校”战略，加大引进领军人才力度。探索实施高层次人才全权负责制，建立以信任和绩效为基础的人才使用机制。制定青年教师事业发展规划，有组织地引导青年人才在服务社会的生动实践中快速成长。

面向新征程，烟台大学将牢牢把握新时代新征程高等教育改革发展的历史机遇，以打造科产教融合创新与协同育人共同体为重点，推动教育链人才链创新链产业链的深度衔接，为加快建设教育强省、科技强省、人才强省作出新的更大贡献。

(责编：郝孟佳、何淼)