原标题：挖掘新动能 驱动高水平大学建设

黄 琦 西南科技大学党委副书记、校长

西南科技大学作为国家西部大开发战略重要布局的高等院校，将全面贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实创新驱动发展战略，深化新时代教育改革评价，以新的伟大奋斗创造新的伟业，为建设教育强国作出更大贡献。

“十四五”以来，学校聚焦“四个面向”，瞄准区域创新发展需求，全面支撑中国（绵阳）科技城建设，坚持“立足四川、服务西部、面向全国”的办学思路，以建设特色鲜明的高水平大学为奋斗目标，以持续提升学校科技创新能力、服务经济社会发展能力为重点，不断深化科技管理体制与机制改革，抢抓机遇，迎难而上，埋头苦干，开拓进取，奋力书写科技创新发展和服务社会的崭新篇章。

党的二十大报告指出，加快实施一批具有战略性全局性前瞻性的国家重大科技项目，增强自主创新能力。西南科技大学以提高科技自主创新能力为指向，以优化科技创新体系为牵引，以落实科技领域“放管服”为抓手，陆续出台了一系列改革举措，持续强化科技创新基地、科研创新团队的建设与培育。通过优化科技创新体系布局，整合、集成、优化科技资源，着力构建布局合理、定位清晰、管理科学、开放共享、多元投入、动态调整的科技创新发展体系，聚焦布局交叉学科新型研究平台，着力提升学校解决行业产业学科领域关键核心技术问题的能力，推动实现更多“从0到1”的突破。同时，学校抢抓成渝地区双城经济圈建设机遇，主动融入成渝绵“创新金三角”；与地方“招院引所”等引智措施相结合，积极与其他高校开展深度合作，实现优质教育科技资源向西部转移和输送。

近5年，西南科技大学基础研究、科研成果转化、服务地方经济的能力大幅增强，涌现出了一大批国家级青年专家。材料科学、工程科学、化学、环境/生态学4个学科进入基本科学指标数据库（ESI）排名前1%，其中材料科学、工程科学和化学3个学科进入ESI排名前5‰。学校先后成立了成都创新研究院、绿色工业过程碳中和研究院、力学与航空航天研究院等多个新型研究机构，以支撑高水平“双一流”学科建设为牵引，强化高质量发展内涵建设。学校全面推进科研成果目标管理和过程管理，持续加大对学术交流和对外合作的支持力度，促进学校与科研院所、企事业单位之间的合作，促进高水平科研成果不断涌现，扩大学校综合影响力。

下一阶段，西南科技大学将集中力量提升优势特色学科水平，深化拔尖创新人才发展体制机制改革，汇聚高层次人才，赋能高质量发展。学校将进一步激发创新活力，以一流学科建设为引领，不断推动搭建高层次科研平台，加强成果转化和传播推广；不断强化创新策源功能，瞄准服务国家重大战略、对接服务地方发展需求，有效提升区域和行业影响力。学校还将进一步彰显产学研联合办学体制优势，着力推进协同育人、协同创新办学实践；努力开辟发展新领域、塑造发展新动能，把学校打造成为支撑区域经济社会发展和人才培养、科技创新的重要基地。

(责编：郝孟佳、何淼)