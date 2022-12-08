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近日，2022年一丹奖颁奖典礼与峰会在中国香港举行。苏州大学教育学院教授朱永新凭借“新教育实验”的探索与实践荣获本年度一丹教育发展奖，美国斯坦福大学教育学荣休教授琳达·达林哈蒙德获得一丹教育研究奖。

朱永新自2000年发起“新教育实验”，探索素质教育发展路径。20多年来，“新教育实验”已惠及中国8300多所实验学校，800多万名教师和学生参与其中，超过半数来自农村及偏远地区。

“新教育实验主要是以教师的成长为逻辑的起点，以营造书香校园、师生共写随笔、聆听窗外声音、培养卓越口才等十大行动为路径，帮助教师和学生过一种幸福完整教育生活的教育探索。”朱永新说。

据介绍，“新教育实验”通过专业阅读、写作与交往，提高教师职业认同，有效促进教师成长；通过提供校园和课外阅读与学习资源，创新课堂教学方法，提高学生学习的积极性；通过提供“新父母学校”等家庭教育课程以及与学校所在社区的积极互动，营造更积极的家庭学习环境。

朱永新说，“新教育实验”尤为看重教师的作用。“教师是教育发展最核心、最关键的要素。在未来，传统教师的很多职能可能会被一些高科技产品所取代，但是教师的智慧和情感是无法被替代的。”

为此，“新教育实验”在教育内容上制作了系统的教师阅读书目，为教师和学生提供教科书以外的优质教育资源；在组织形式上，通过网络师范学院、教师成长学院和种子教师等计划大规模培养优秀教师，通过专业阅读、专业写作、专业交往帮助教师制定生涯成长规划，一大批优秀教师在“新教育实验”中学习成长。

朱永新分享了发生在安徽省六安市霍邱县的“新教育”故事。“以前，由于这里地处偏僻、教育资源匮乏，许多父母为了让孩子进入更好的学校读书，不得不到周边城市安家。2010年，霍邱县开展了‘新教育实验’，学校的教育品质得到了认可，当地一所小学的学生从500人一下子增加到了1500人。”

“我要衷心感谢这个时代，是中国改革开放的大潮，为教育研究者提供了探索的勇气和前行的力量。”朱永新表示，他将把1500万港元的个人奖金全数捐出，连同项目资金的1500万港元设立专项基金，推进教师成长计划。

与此同时，“新教育实验”将整合新教育原有的教师网络学习项目，成立“线上学习中心”，建立教师进行专业阅读、专业写作、专业交往的自助学习、自主学习的成长共同体，向全社会、全世界免费开放。

一丹奖由腾讯主要创始人之一陈一丹于2016年创办，其愿景为“以教育提升人类福祉”。一丹奖每年颁发两个奖项：一丹教育研究奖和一丹教育发展奖，授予对教育贡献卓著的个人或团队中最多3位主要代表。一丹奖由独立慈善信托运作及管理，得奖者将获颁一枚纯金奖牌及3000万港元奖励（如获奖的为团队则奖金由团队平分），其中一半为奖金，另一半为支持教育研究或项目的资金。

(责编：何淼、郝孟佳)