原标题：以“多向锻造”培养拔尖创新人才

赵险峰 燕山大学党委书记

党的二十大报告提出，全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才。这也是新征程上每位教育工作者的新任务。燕山大学将学习贯彻好党的二十大精神，构建“多向锻造式”的人才培养体系，为实现中国式现代化培养更多拔尖创新人才。

培养拔尖创新人才，如同用万吨水压机锻造大型锻件，要“多向锻造”“千锤百炼”，才能练就一身过硬本领。燕山大学将怀着“为党育人、为国育才”的初心使命，积极探索怎样培养人，怎样促进青年人才全面发展的体制机制。

注重以教为本，在教育教学中夯实基础。燕山大学将落实立德树人的根本任务，牢固树立人才培养中心地位，用马克思主义理论和习近平新时代中国特色社会主义思想为人才培养导航定向。制定符合学校实际的教育培养方案；把握教育数字化战略机遇，打造具有燕山大学特色的人才培养精品课程资源；聚焦优势学科专业领域，扩展拔尖人才贯通培养规模。

强化工程训练，在实习实训中打磨提升。燕山大学将深化教育教学改革，创新发展“厂校结合”的办学特色，突出实践教学在人才培养过程中的重要作用。对标国家社会发展需求，聚焦实践能力、动手能力、创新能力提升，改革传统、单一的“点状”实习实训课程设置，探索以优势学科群为基础的“立体”实习实训体系，激发学生创新创造灵感。加大实习实训设备更新升级投入，提升教学体验和实习实训效果。

加强国际合作，在访学交流中开拓视野。燕山大学将积极开展与“一带一路”沿线国家高水平大学的合作交流，不断开拓新的高质量中外合作办学项目，为拔尖创新人才争取更多前沿科学、基础科学相关的联合培养、校际交换和访学交流机会。办好办强燕山大学欧洲学院、西里西亚智能科学与工程学院，重点围绕“自动化、信息化、互联化、智能化”建设和智能制造与工程学科设计联合培养方案，让更多人才在本科阶段就能走出国门、感知前沿。

鼓励探索创新，在科研实践中锻造人才。燕山大学将强化创新创业课程体系建设，发挥“国家大学科技园”“创客学院”“国家级创新创业学院”等实践平台作用，鼓励学生结合自身专业方向和兴趣特点，积极参与创新创业实践大赛、学科专业技能竞赛，不断激发学生自主探索的兴趣和创新创造的精神。切实发挥科研育人作用，持续强化亚稳材料制备技术与科学国家重点实验室、冷轧板带装备及工艺国家工程技术研究中心、先进制造成形技术及装备国家地方联合工程研究中心等国家级研究平台以及国家级、省级项目的价值作用，让拔尖创新人才在参与学校大平台、大项目、大团队、大成果的建设过程中经受磨炼、成长成才。

(责编：郝孟佳、何淼)