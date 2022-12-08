原标题：打造治水兴水的人才中心和创新高地

徐 辉 河海大学校长

党的二十大报告提出，教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。报告强调要加快建设中国特色、世界一流的大学和优势学科。这为新阶段水利高等教育发展和科技创新指明了方向。

河海大学107年来矢志践行“治水救国、治水报国、治水强国”的使命担当。进入新时代，河海大学在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，高质量推进“双一流”建设，持续提升办学特色和优势。

学校成立了全国首个河（湖）长制研究与培训中心，有效支撑河（湖）长制在全国落地生效；成立了长江保护与绿色发展研究院，有效助力流域生态保护和高质量发展；成立了调水工程研究院，积极服务国家水网建设；发起成立了“一带一路”水战略联盟，打造形成“一带一路”水利科教合作品牌。2012年以来，学校主持承担国家重大、重点科研项目67项，其中主持的研究项目获国家科技进步一等奖1项，参与的研究项目“长江三峡枢纽工程”获国家科技进步特等奖。

奋进新征程，建功新时代。河海大学将深入学习贯彻党的二十大精神，深刻认识水利人才与水利科技创新之于治水兴水的引领作用，水安全之于构建新发展格局的保障地位，切实优化学科布局、提升人才培养能力、打造科技创新战略力量，奋力创建治水兴水的人才中心和创新高地，为全面建设社会主义现代化国家贡献河海力量。

河海大学将从以下几方面积极开展工作。

一是围绕战略绘蓝图。围绕科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，把办学格局提升到服务国家水安全与高质量发展的高度上，以学科交叉融合为突破方向，以人才引领发展为战略驱动，以有组织的教学科研为发展路径，以现代化大学治理为支撑保障，深化高水平对外开放，为加快构建新发展格局、推动绿色发展、推进国家水安全体系现代化提供坚实的人才保障、科技支撑和智力支持。

二是服务需求筑高地。以学科升级和平台重组打造水科技创新高地。强化一流学科引领作用，促进学科交叉、融合与渗透，完善智慧水利学科体系。以问题导向重组高水平科研平台，支撑流域生态保护和高质量发展，服务“双碳”目标下国家发展新布局。

三是提升能力建一流。深化教育综合改革，释放创新活力，形成加快“双一流”建设的强大合力。构建多学科交叉培养复合型人才新路径，推动本科专业改造、教材配套革新、培养方案升级、研究生培养模式创新等全链条改革，重塑育人新格局，培养一流创新人才。大力培养、引进、留住、用好人才，造就一批高水平创新团队，努力实现战略人才自主培养的重大突破。

(责编：郝孟佳、何淼)