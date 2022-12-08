原标题：以优势特色学科为根基推动大学发展

沙爱民 长安大学校长

高校作为教育、科技、人才的重要结合点，要深入学习贯彻党的二十大精神，充分发挥自身独特优势与作用，加快建设中国特色、世界一流的大学和优势学科，为中国式现代化建设贡献高等教育的智慧与力量。

全面落实立德树人根本任务。立德树人是高校的根本任务和本质要求。长安大学将始终坚持社会主义办学方向不动摇，坚持和加强党对高校的全面领导，用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。加快构建高质量的思想政治工作体系和“大思政”工作格局，深入推进时代新人培育工程，着力构建高水平人才培养体系，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

全力推进一流学科建设。高校要坚持把学科建设作为发展根基，集中力量建设好与自身办学定位和办学特色相匹配的优势特色学科。同时，主动服务国家需求，加强基础学科、新兴学科、交叉学科、应用学科建设，在人工智能、储能技术、智能制造、交通与能源融合等领域的布局，培育一批新兴交叉学科专业，推动学科链创新链产业链深度融合，更好地服务构建新发展格局。

着力打造高水平人才队伍。长安大学将坚持党管人才原则，紧密对接人才强国战略，不断深化人才发展体制机制改革，加快建设规模宏大、结构合理、素质优良的人才队伍。要实施更加积极、开放、有效的人才政策，引育并举，以高层次人才队伍建设为重点，加快建设国家战略人才力量，持续推进人才队伍结构优化。要加强人才国际交流，打造全方位、全周期的人才服务体系，让各类人才引得进、留得住、用得好，为实现中国式现代化提供坚强的人才保障。

持续深化有组织的科研。高校作为国家创新体系的重要组成部分，是支撑高水平科技自立自强的重要力量。要围绕服务国家需求开展集中攻关。要加强国家战略科技力量建设，打造高水平研究平台，强化支撑特色学科的前沿基础研究，强化重大科学前沿问题、重点新兴产业和行业关键技术的战略牵引，在关键领域下真功夫。要加强产学研深度融合，促进科技成果转化，着力提升行业产业发展和国家区域创新发展的核心竞争力，为加快建设世界科技强国提供强劲支撑。

坚定不移推进开放办学。长安大学将加快和扩大新时代高等教育对外开放，坚持“请进来”与“走出去”双驱动发展，深度融入共建“一带一路”大格局，推进全方位、宽领域、多层次的教育对外开放。长安大学对内将加强校企合作、校地合作、校校合作，建立立体办学模式，更加紧密地服务国家重大战略。探索创新链产业链人才链有效衔接机制，以贡献求支持，以服务求发展，推动形成更有活力、更高质量、更可持续的开放办学新生态，助力全面建设社会主义现代化国家。

(责编：郝孟佳、何淼)