“在学校创新创业学院的帮助下，今年5月我和小伙伴成立了公司，目前已实现销售收入308万元和意向订单900万元。”青岛大学纺织服装学院2021级博士生王小艳告诉记者，近几个月来，她的创业项目陆续开花结果，他们学生团队研发的“青颜悦色”——高耐碱高耐氧漂分散新型染料刚刚获得了第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛银奖。

在青岛大学，像王小艳这样参与“双创”的学生很多。近几年来，青岛大学不断加大“双创”人才培养力度，持续进行改革探索，形成了“课堂+实践+竞赛”三位一体的人才培养模式，全方位为学子成长成才赋能筑梦。

让创新成为一种思维习惯

4月27日，在中国机器人大赛武术擂台赛总决赛中，青岛大学自动化学院2019级本科生宫志强组队的参赛队，仅用35秒就完成比赛，以满分佳绩夺得全国第一名。

该项目指导老师徐世许教授表示，得益于学校的本科生导师制和本-研联合培养制，按照“早进实验室、早入团队、早研课题、早出成果”的“四早”发展理念，学校每年都会遴选一大批大一大二本科生进入实验室和科研团队，进行“初级启蒙-渗透融合-深度交融”三级螺旋式系统科研训练和创新研究。

“创新已融入血脉成为我的思维习惯。”青岛大学美术学院2017级纺装专业吴茂林说，刚上大学时，他在课堂上就被“非遗”印染民俗文化课深深吸引，随后与指导老师侍锦教授一起参与创办了云贵印染工作室，第一学期参加校长杯创新创业大赛就获得了金奖。

大学期间，吴茂林参加了学校的创新创业训练营，在他的家乡山东泗水县东仲都村，他和同学们一起搭建了“非遗+”创新创业团队，从事非遗文创研发、非遗研学教育、红色教育公益等业务，积极服务三农，助力乡村振兴。2020年，该团队获评“全国优秀团队”，被誉为“飞进乡村的金凤凰”，吴茂林也因此荣获“全国百名大学生就业创业人物”。

“学校通过通识教育、专硕融合、拓展提升三阶课程体系，将科研平台转化为创新实验室，科研项目转化为双创训练项目，科研成果转化为教学内容。”青岛大学副校长、创新创业学院院长孔伟金说，这种转化形成了“处处皆课堂、导师齐引导、校地共推动”的特色双创教育模式，学生们可在“无界课堂”自由翱翔。

在探索中激发创新创业火花

在学生“双创”人才培养过程中，青岛大学积极整合资源，建设各类创孵空间5万平方米，聘请了600多位有丰富经验的校内外双创导师，打造了360个“实习实训+科技创新+创业孵化”多元化平台，为学生创新创业提供全方位的支持、帮助和保障。

物理科学学院2021级硕士生徐熙祥入驻学校创孵中心后，通过学校“双创”多元平台，了解到青岛蓝光晶科新材料公司亟须开发有关新能源的磁电测试设备，这正是他和导师李强教授研究的重点课题，于是双方很快达成合作协议。

“李强老师经常带我们去车间和实验室，教我们操作仪器设备，了解运作性能，然后一起回校仔细研究如何创新改进。”徐熙祥说，由于从实践中取得了“真经”，2021年，他获得了5项国家级和省级创新创业大赛项目奖项，目前他主持的“OMEMS原位磁电化学测试系统研发”项目，已成功入选教育部产学合作协同育人立项项目。

在医院的实习实训中，医学部2021级脊柱外科博士生张豪在临床上接触了近万例脊柱疾病患者、亲身经历近3000例各式脊柱内镜手术后，迫切想组建不同学科团队，研发能克服传统弊端的智能可视化脊柱内镜手术系统。他主动找到青大创新创业学院常务副院长王海荣表达了想法，学院很快帮他发布组队需求，吸引到光电、电磁、计算机方向的5位博士生加盟，同时学院也在场地、设备和产学研上提供持续支持。

经过连续合作攻关，张豪团队成功研发出了一套颠覆传统理念的智能全可视化脊柱内镜手术系统，目前，该系统已在国内顶尖医院进行测试和探索应用。

“双创”之花结硕果

“我们班同学都参加过大创竞赛，因为这是新奇思想碰撞的舞台，还可寻找解决科研难题的灵感和方法。”青岛大学物理科学学院2019级硕士生李召辉告诉记者，他从本科开始，就利用各类竞赛中积累的科研数据和成果，作为第一作者在国际顶级期刊上发表了6篇高水平论文，申请中国发明专利3项。

在双创人才培养中，青岛大学把各类竞赛作为重要抓手，每年列支大创项目、学科竞赛、创新实验、项目孵化等专项经费1000万元，设立“杰正创新创业奖励基金”500万元，构建了完整的“教—训—赛—孵—战”递进式竞赛培育机制，实现双创项目和学科竞赛院(部)全覆盖，形成以赛促学、以赛促教、以赛促创的良好局面。

“在学校全程协助下，我们的创新创业梦想照进了现实。”青大医学部2019级硕士生王子博说，他们团队研发了全球首个依托4D打印进行创面修复的核心技术，学校帮助他们制定了精准推介孵化方案。目前，该团队已获山东土地城乡融合集团2000万元科学研究与项目转化经费、500万元仪器设备及不少于600平方米的场地支持，还与国内十余家医疗机构达成了战略合作协议。

数字显示，近五年来，青岛大学立项省级以上大创训练计划项目793项，学生参与率100%，学科竞赛省级以上获奖比例超过25%，获奖数量位列全国综合类本科院校第3位。

“我们把创新创业教育融入学生课程培养体系，通过‘课堂+实践+竞赛’不断促进学生创新意识培养和创业能力提升，着力培养新时代复合型高水平人才。”青岛大学校长夏东伟说。

（记者 刘艳杰 通讯员 谢剑南 魏喆吉）

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