本报记者 叶 子

在江苏省如皋市丁堰镇刘海小学内，民警引导学生文明上网，远离和抵制有害信息。

徐 慧摄（人民图片）

《青少年蓝皮书：中国未成年人互联网运用报告（2022）》。

社会科学文献出版社供图

“未成年人近半年内的上网率达99.9%，明显高于全国互联网普及率（73%）”。这是中国社会科学院新闻与传播研究所、社会科学文献出版社日前发布的《青少年蓝皮书：中国未成年人互联网运用报告（2022）》中显示的抽样调查数据。互联网已经成为未成年人不可或缺的学习和生活工具，未成年人健康使用互联网关系到家庭的幸福和社会的稳定。怎样构建良好的互联网生态环境，确保未成年人健康上网？

及时监管新业态

一种新型的“电竞酒店”，未成年人可以入住吗？许多网友日前在快手短视频平台上，观看了一档法治节目的直播，内容和未成年人保护有关。根据相关规定，互联网上网服务营业场所是不允许接待未成年人进入的，但一些电竞酒店却以提供上网服务、电竞游戏等为营销噱头，接待未成年人入住，甚至逐渐变成了逃避监管风险的“网吧替代品”。江苏省宿迁市人民检察院日前就办理了一起电竞酒店向未成年人提供上网服务的民事公益诉讼案。

对于这一住宿业和电竞业融合形成的新业态，江苏省宿迁市人民检察院相关负责人解释，电竞酒店对外以提供上网服务为卖点，实质上也面向不特定的消费者提供了电竞服务并收取费用，应当参照适用“互联网上网服务营业场所”的相关法律规定，禁止接纳未成年人进入并向其提供上网服务。“未成年人进入电竞酒店不受监管地上网，容易接触低俗的网络文化，有害身心，确实应加强监管”“电竞酒店不能成为未成年人上网的灰色地带”……不少网友留言表达了关切。

宿迁市出台《关于加强电竞酒店安全监管的实施意见》，明确电竞酒店的电竞房不得接纳未成年人，要在酒店入口显著位置悬挂未成年人禁入酒店电竞房间的标识。专家表示，对于与未成年人密切相关的行业可能出现的安全隐患和法律漏洞，有关部门应及时跟踪监督，保障未成年人网络空间安全，筑牢未成年人健康成长的法治屏障。

建设优质内容池

青少年网络素养动漫微课、保护英烈名誉公益课、家庭教育指导系列课程……打开“四叶晴空”未成年人保护公益传播平台，会发现有丰富的未成年人保护公益内容。中国互联网协会日前与百度公司签署《未成年人公益传播授权平台框架协议》，双方以“四叶晴空”平台为合作载体，联合社会各界建立跨部门、跨行业的公益传播协作机制，进一步引入、丰富未成年人网络保护优秀内容，切实提高普法内容的宣传覆盖面及对青少年群体、监护人的触达率，让未成年人网络安全“保护网”更牢固。

近年来，许多互联网平台和应用都创新优化青少年模式，致力于建设和完善未成年人的优质内容池。以互联网平台B站为例，B站联合中科院院士汪品先、刘嘉麒等知名学者和科普UP主打造知识品牌栏目《知识光年》，为青少年群体提供高质量的科普知识内容。这些涵盖了地球起源、生命演化、人类文明等的科普知识，受到青少年用户的喜爱。目前该栏目已累计出品内容158期，总播放量超7.4亿。

据悉，自2019年以来，B站先后上线青少年模式、监护人绑定、亲子平台等功能，建立未成年人内容安全保护机制，并通过技术清理、人工审查、用户举报等方式，对涉及未成年人的色情低俗、违法违规、不良价值导向等内容进行专项治理，取得了良好效果。

携手筑起防护墙

《青少年蓝皮书：中国未成年人互联网运用报告（2022）》显示，网络已成为未成年人成长发展过程中不可分割的一部分。中国互联网协会副理事长黄澄清表示，互联网作为数字化时代的核心媒介，是当下未成年人重要的学习、生活、社交、娱乐工具，有助于未成年人获取知识、开拓视野、愉悦心情、发展爱好，网络已经成为未成年人成长的重要环境系统，加快构建未成年人网络保护体系十分迫切。

中国教育科学研究院研究员储朝晖认为，要注重培养和提高未成年人的信息素养，包括获取、分析、判断、选择、运用信息的能力等，让他们能够判断信息的真伪和良莠，在网络上选择负责任的态度来对待、传播和表达信息。这是从根本上预防未成年人受到不良网络信息侵害的举措。

《青少年蓝皮书：中国未成年人互联网运用报告（2022）》对未成年人健康上网提出具体建议：要关注城乡未成年人互联网使用差异及不平衡问题，进一步推动缩小城乡未成年人用网差距，弥合城乡数字鸿沟；构建和谐友爱的家庭亲子关系，推动代际在互联网运用层面达成共识；优化学校网络素养教育内容，有效干预未成年人网络沉迷等问题；推进夯实网络平台责任的优化和精细化工作，提高政府监管的效度和效率，进一步培育多主体参与、多方协同、多元施策的网络素养提升机制，不断增强网络文化向上向善的动力，持续为未成年人构筑网络文明，提升其能力素养。家庭、学校、互联网公司等要建立未成年人网络保护与发展的共同体，打造未成年人健康使用网络的防护墙，共同建设积极健康的网络文化。

(责编：何淼、熊旭)