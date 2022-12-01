编者按：近日，首都高校把党的二十大精神有机融入思政教学，牢牢把握习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，通过研发特色课程、探索联动合作、创新学习宣讲等方式方法，不断加强理论研究和宣传阐释，为师生上好“大思政课”，让党的二十大精神“带着热气”“接着地气”进教材、进课堂、进头脑。

发挥优势 推出特色思政课程

中国地质大学（北京）将思政课程与课程思政有机结合，以校史中的地质人物、地质故事、地质精神为内容，以2022年秋季学期“思想道德与法治”“马克思主义基本原理”课堂为依托，组建19支学生队伍，通过讲思政课的方式，彰显北地人地质报国、矢志强国的信念和情怀，展现新时代大学生的马克思主义理论素养和精神风貌。

中国地质大学（北京）举办“砥砺奋进迎校庆 青春献礼二十大”——校史融入思政课活动决赛。学校供图

中国石油大学（北京）发挥行业高校优势，积极引入行业资源，推动党的二十大精神融入思政课堂。该校依托样板党支部“1+4”示范共建活动，把行业企业的优秀党支部请进校内，与师生共同学习党的二十大精神。目前，已有多家企业走进学校，与师生开展学习交流。

中国政法大学学生工作部组织推出“百场青春思政课”系列专题思政教育活动，依托优质讲师资源和平台，发挥多主体讲师特色优势，推出青春讲师团开展“请党放心，强国有我”学习宣传党的二十大精神“青椒思政小课堂”专场系列宣讲，六位青年教师结合自身专业研究方向为师生深入解读党的二十大精神，激励法大青年学子勇做时代新人，踔厉奋发，笃行不怠，锻造出担当干事的“宽肩膀”“铁肩膀”。

首都经济贸易大学开设名为《新时代首都发展》的“大思政课”。课程聚焦新时代首都发展，专门设计了涵盖科创北京、国际交往北京、文化北京、智汇北京、数字北京、协同发展北京、法治北京等内容的几个课程模块。同时，组建了由校领导、北京市科委、北京市外办和北京市文物局等政府部门领导、校内外专家和思政课教师等组成的教学团队。课程还设计了“感受北京”现场体验课，让同学们通过参观北京城市规划馆、北京副中心建设规划馆、中关村国家自主创新示范区展示中心、首都博物馆等，感受北京日新月异的发展变化。

校馆联动 打造课堂“云学”模式

北京理工大学举行“传承红色基因 云回圣地延安”——青年学子“云学”延安红色场馆活动启动仪式暨延河联盟高校师生“党的二十大精神”专题学习会。“云学”系列活动通过网络直播方式，在延安革命纪念馆、中共中央西北局纪念馆、杨家岭革命旧址等地同步开展，让青年学子足不出校，就能“云回”革命圣地延安、“云学”红色场馆，将弘扬伟大建党精神、延安精神与学习贯彻党的二十大精神融会贯通起来，全面掌握、全面领会。

北京理工大学举行“传承红色基因 云回圣地延安”——青年学子“云学”延安红色场馆活动启动仪式。 学校供图

北京印刷学院马克思主义学院在中国印刷博物馆开讲“博物馆里的思政课”。中国印刷博物馆馆长李国奇、北京印刷学院马克思主义学院党总支书记高杨文主讲，学生以线上线下相结合的方式开展学习。“博物馆里的思政课”包括主题参观、现场授课两个环节。李国奇结合“平型关大捷”主题展陈，给同学们讲述了《晋察冀日报》社社长邓拓带领报社工作人员“八匹骡子办报”的故事。高杨文结合党的二十大精神相关内容，以“新民主主义革命时期党的出版工作”为题，为师生上了一堂生动的思政课。

创新形式 推进学习入脑入心

对外经济贸易大学马克思主义学院与党委宣传部推出“师说·‘青’听”——思想政治理论课教师领学“党的二十大精神”系列微课二十讲，通过思政课教师视角，以“小切口”反映“大主题”，以“小故事”讲好“大道理”，以“小课堂”上好“大思政”，让党的二十大精神走进课堂。

北京青年政治学院成立“大思政课”虚拟仿真体验教学中心，着力探索“虚拟技术+思政课”的讲授方式，以沉浸式的课程体验启迪同学们把历史事件与党的二十大精神相关联，力求在课程建设的理论探索上出成果、出经验，打造职业教育思政“金课”。

北京联合大学邀请北京市门头沟区委党校教师张董在垡头校区以“评说京西风云，书演薪火烽烟”为题讲授“评书”党课，创新学习形式，深入学习党的二十大精神，让学生从红色文化中汲取精神力量。同时，学校图书馆还与北京阅读季合作开展“讲党史跟党走”活动，以阅读、讲述等方式，让红色基因、革命薪火在青年学子中广泛传播。

(责编：郝孟佳、熊旭)