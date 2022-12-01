党的二十大报告提出“实施科教兴国战略，强化现代化建设的人才支撑”。这为新时代高等教育和科技创新工作指明了前进方向，提出了更高要求。身为一名党员和科技工作者，党和国家的需要，就是我们奋斗的方向。

2011年，为探索暗物质粒子的存在证据，开展宇宙射线起源及伽马射线天文方面的相关研究，中科院战略性科技先导专项——暗物质粒子探测卫星“悟空”号正式启动。我有幸与中国科学技术大学团队成员一起承担了“悟空”号唯一有效载荷的核心分系统——BGO量能器的研制任务。

庞大的系统工程离不开细致耐心的工匠精神。在一批老科学家、老党员的带领下，青年研究骨干积极学习航天工程知识和管理经验，组建起一支具备科学知识和工程能力的空间探测研究队伍，在较短时间内完成了方案阶段的关键技术攻关，使“悟空”号具备了迄今在轨最宽观测能量范围、最优能量分辨率的特性；并创造性提出和实施了电子学在轨自恢复的抗单粒子辐射加固措施，为卫星连续科学观测提供了保障。团队研制的BGO量能器经方案样机、初样鉴定件、正样飞行件阶段及先后四次束流实验，通过了长时间宇宙线测试及力学、常压热循环、高温老练、真空热试验、电磁兼容性、剩磁测试等一系列大型环境模拟试验，产品完全满足航天工程的质量要求。

“悟空”号于2015年12月17日发射升空，是我国首颗空间天文卫星。我们团队先后获得2017年度安徽省科技进步一等奖、2018年度中国科学院杰出成就奖和中国科学院“十二五”突出贡献团队等荣誉。我本人也在2022年10月荣获第三届中国科学院“科苑名匠”个人表彰。作为一名党员，我始终以国家战略需求为导向，为关键核心技术攻坚贡献力量。

教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才是加快建设科技强国、人才强国的重中之重。我和团队将秉持“潜心立德树人、执着攻关创新”的理念，继续积极投身科教事业，努力培养红专并进、理实交融的青年科研骨干，把党中央的战略部署转化为团队的具体工作任务，根据重点科研工程的需要，有针对性地制定明确的时间表、路线图，扎实向前推进，心往一处想、劲往一处使，把力量凝聚到实现党的二十大确定的目标任务上来，为加快建设人才强国和科技强国添砖加瓦。

（记者常河、丁一鸣采访整理）

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