包信和

原标题：为实现中国式现代化贡献科大力量

党的二十大报告首次把教育、科技、人才进行统筹安排、一体部署，将其作为全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。中国科大是党为“两弹一星”事业亲手创办的红色大学，目的就是要培养尖端科技人才。习近平总书记考察中国科大时，对学校的办学成绩予以肯定，就人才培养和科技创新提出了更高要求。近年来，学校将习近平总书记对中国科大的重要指示精神作为办学治校的根本遵循，潜心立德树人、执着攻关创新，在基础性、战略性工作上多下功夫，努力走出建设中国特色、世界一流大学的新路，为实现中国式现代化贡献科大力量。

办好人民满意的教育必须坚持潜心立德树人

百年大计，教育为本。党的二十大提出落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。近年来，中国科大聚焦国家对基础学科人才和关键领域急需人才的要求，深入实施“一流本科教育质量提升计划”行动纲领和研究生教育“德创”领军人才培养计划，夯实具有科大特色的“两段式、三结合、长周期、个性化、国际化”的拔尖创新人才培养模式。以少年班学院为试点，探索“一生一方案”，鼓励学生自由选专业，增强学生的专业认同。强调培养学生具备扎实的数理基础的同时融入计算思维，培养学生利用计算解决复杂问题的综合素养。聚焦国家战略需求，首批建设未来技术学院，创办量子信息科技英才班、严济慈物理科技英才班、华罗庚数学科技英才班、钱学森力学科技英才班等科技英才班，着力培养未来科技创新领军人才。坚持“全院办校、所系结合”的方针，持续深化科教融合，与研究院所共建科教融合学院和所系结合研究生培养基地，探索以人才培养、导师队伍、学科建设、科学研究的“四位一体”科教融合育人新模式，为提高人才自主培养质量，实现高水平科技自立自强提供坚实基础。

实现高水平科技自立自强必须执着攻关创新

科技创新，国之利器。党的二十大提出坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位。近年来，学校实施《关于加强执着攻关创新工作的指导性意见》，制定原创探索类项目实施方案，大力组织和推行有组织、建制化的研究，依托重大科研平台和重大科技基础设施，开展面向国家重大需求的引领性基础研究。与国家航天局、安徽省人民政府共建深空探测实验室，与紫金山天文台共建“墨子”大视场巡天望远镜，服务航天强国国家战略，开启星空探测新征程。加快推动合肥先进光源、量子空天一体精密测量装置、未来网络试验设施等重大科技基础设施平台，以及中国科学院临床研究医院、碳中和研究院等建设。学校重点布局基础数学、高温超导、碳中和、人工智能和空天科学，以及生物治疗等基础和前沿研究。持续加强学科交叉融合，以量子科技发展为范式，引导有组织的建制化研究，催生一批重大战略性、颠覆性技术，取得了“墨子号”、“九章”、“祖冲之号”等重大原创性成果，实现了中国量子科技从跟跑、并跑到部分领跑的飞跃。

建设中国式现代化必须强化高质量人才支撑

科教兴国，人才强国。党的二十大提出深入实施人才强国战略。人才是国家和民族长远发展大计，学校始终坚持人才强校主战略，坚持引育并重，努力打造高素质人才队伍，争创人才高地。近年来，学校坚持党管人才，坚持人才引领驱动，持续增强政策引才的“磁场效应”，充分发挥一流科研和一流平台的“磁聚效应”，释放以一流人才吸引优秀人才的“磁吸效应”，在充分尊重人才成长规律的基础上，着力打造事业引人、体制留人、生态悦人，营造出识才、爱才、敬才、用才的良好环境。尊重人才成长规律和学术规律，实施长周期柔性考核机制，以阶段考核代替年度考核，以同行交流代替述职考评，为青年人才提供广阔的“试飞”天空。发挥先锋模范的典型带动作用，积极推进学术荣誉体系教师队伍建设，努力推动人才称号回归学术性、荣誉性。大力弘扬“两弹一星”精神和科学家精神，举办专题展览，拍摄反映钱学森等老科学家事迹系列微电影，组建以老科学家命名的科技攻关突击队，用红色校史哺育师生，奋力践行中国科大“科教报国、追求卓越”的初心使命。

中国科大将全面贯彻落实党的二十大精神与习近平总书记系列重要指示精神紧密结合起来，深入推进教育、科技和人才“三位一体”，潜心立德树人、执着攻关创新，推动学校各项事业高质量发展，坚定不移把党和国家的决策部署落到实处，为加快建设教育强国、科技强国、人才强国作出中国科大贡献。

（作者：包信和，系中国科学技术大学校长）

(责编：李依环、孙竞)