续建雄 张晓波 吉意明

原标题：诚意引人才 发展有后劲（走特色发展之路）

“诚邀各位专家来闻喜，我们将以最大的诚意、尽最大的努力，做好各项服务。”11月24日，在山西省建龙实业有限公司与北科大工研院的线上签约仪式上，山西省闻喜县委书记段慧刚向科研团队递出合作“橄榄枝”。

今年来，闻喜县持续推进创新驱动发展战略，从本地实际出发，聚焦乡村振兴人才需求，以省校合作为载体，为基层引来“人才薪火”，为产业注入“科技因子”，努力挖掘转型发展的特色优势，打造乡村振兴闻喜样板。

“您好，请问是闻喜人才办吗，我想咨询一下咱们的人才政策，听说本科以上就可以领补贴是吗？”一大早，毕业于陕西师范大学的郭荣就迫不及待地拨打了“闻喜人才新政”宣传册上的咨询电话。

电话那头，工作人员详细向她介绍着政策。“没想到我们这个小县城还有这样的大手笔，像我这种情况，只要在县委人才办备案后，就能享受12万元的安家补贴，以后买房子还有贷款贴息，春节还有慰问金，感觉自己一下子被重视了起来。”郭荣开心地说。

今年，结合基层急需紧缺人才实际，闻喜县探索实施了“薪火人才储备工程”，以闻喜籍在校大学生为人才重要来源，进一步加大公务员、事业单位、到村（社区）任职大学生等公开招聘力度，优化引才政策，新制定《闻喜县人才引进暂行办法》，对教育、医疗等专业学生，加大福利保障，明确规定本科学历即可享受住房补贴、工作待遇、优先服务等福利。

“人才薪火”为闻喜县提供了发展后劲。在畖底镇生态黑小麦种植基地，来自西南大学农学与生物科技学院的科研团队正在对小麦进行测产。“小麦的籽粒饱满度还不是特别完美，这可能是因为种植过程中受天气影响，也可能是土壤条件不达标。”经与农户交流种植细节，张赛博士给出了改良意见。

一年来，西南大学科研团队多次深入田间研究农作物长势，在高校技术支持下，西畖底村百余亩黑小麦不施化肥、不打农药，严格按照生态小麦种植模式管理。同时，科研团队正在探索提取黑小麦中富含的花青素、黑小豆中的异黄酮等，帮助西畖底村开发功能性食品和保健食品。

(责编：李依环、孙竞)