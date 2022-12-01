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中国学生赴美留学意愿受影响

刘立琨
2022年12月01日08:21 | 来源：人民网－人民日报海外版
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美国国务院教育与文化事务局和美国国际教育研究所近日发布《2022年美国门户开放报告》，其中指出，2021—2022学年，中国留学生人数持续减少，自2014—2015学年以来首次跌破30万人。清华大学华商研究中心副主任邢菁华表示，受新冠肺炎疫情和中美关系变化等影响，中国留学生赴美意愿受到了冲击。

“这3年，签证、航班、远程学习、师生沟通等多方面都面临着新问题。”邢菁华说，“这对留学生家庭而言是全方位的挑战，也给学生个人带来了心理压力。”

根据相关数据显示，尽管赴美留学人数减少，但中国仍是美国最大的留学生生源国。“疫情带给中国留学生的最大挑战，还是美国的开放性问题，包括留学生是否可以公平选择理想的专业和大学等。”邢菁华说。

2006年，时任美国总统小布什公布了《美国竞争力计划》，提出培养具有STEM（科学、技术、工程、数学）人才的教育目标，STEM相关专业成为美国本土大学生的首选，也成了赴美国际学生最青睐的专业。2021—2022学年，赴美学习数学与计算机技术的中国学生比重超过23%。

“美国作为科技强国，创新和前沿技术在世界上仍处于领先地位。”邢菁华表示，国家的发展很大程度上受科技和人才储备的影响，一定程度上也影响了中国学生对留学专业的选择。从就业和实用性角度考虑，对学生自身而言，未来也会有更大的发展空间。

近年来，赴美留学的需求正转向更高层次学位。对此，邢菁华表示，留学需求的变化反映了国际形势对个人生活的影响。

“疫情对经济造成的影响，让一些家庭的收入也受到了影响，家长不得不重新评估留学投入和产出的回报率。硕士学制相对本科较短，家庭负担也能相对降低。”邢菁华说，“加之现在国际关系中的一些不确定因素，使得部分家长和学生对赴美留学采取观望态度。”

随着中国经济实力增强，越来越多的人开始走出国门，中国学生对留学目的地的选择也日趋多元化，英国、法国、荷兰、德国等欧洲国家吸引了不少留学生家庭关注。“欧洲拥有许多优秀的高等院校。”邢菁华表示，相比北美，赴荷兰和北欧的留学群体会更关注整体性价比，前往这些国家留学也是不错的选择。   

（据中新社）

(责编：李依环、孙竞)

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