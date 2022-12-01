魏小盈文/图

原标题：沉醉书香（阅读时光）

LocHal图书馆。

胸藏文墨虚若谷，腹有诗书气自华。文化是一个国家、一个民族的灵魂。书籍则像是启明的灯塔，照亮万千海内外学子前进的道路。说起荷兰，你或许会想到娇艳盛放的郁金香、风光无限的风车、俏皮可爱的木鞋、现代而多元的艺术设计……于我而言，荷兰最让我难忘的，是那在图书馆里度过的日日夜夜。

图书馆宏大、安静而充满艺术氛围，是一个让我们留荷学子的精神得以随着书卷飞翔的地方。在以建筑设计闻名世界的荷兰，大大小小城市和学校的图书馆，很像是建筑师们相互比拼的大舞台。回忆起我在荷兰许多图书馆里沉醉的时光，其中最令我印象深刻的莫过于那座坐落于蒂尔堡车站旁、一栋工业建筑内用废弃厂房改造而来的LocHal图书馆。这座图书馆不仅让我重新沉浸在富有年代感的时光中，更让我常常被它独特的历史元素与红橙色调新材料相结合的空间氛围所温暖。在这样一座富有特点的图书馆里阅读，我感受到的不仅仅是一座建筑、海量书本，更是一个可以深沉思考、获得新知识、了解新发明的思想实验室。同时，我也对文化和艺术创新有了新的认知，更深刻地明白了学习与阅读对海外学子的重要性。

随着中国文化软实力的提升，博大精深的中华文化也在不断走进荷兰。图书馆中、饭馆里、火车上……总会遇到一些陌生的外国人主动用中文跟我打招呼，微笑地说“你好”。在荷兰的图书馆里，我们也经常能感受到中国文化。尤其令我印象深刻的，是在荷兰古城莱顿的图书馆，我在这里碰到过许多学习中文的外国友人。也许，他们中的大多数只会说几句简单的中文，但他们脸上的认真与学习热情，很明显地流露出了他们对中国文化的喜爱。每当听到他们之间的中文对话，总让我这名跨越山海前来求学的海外游子倍感亲切。还有一次，我在图书馆里碰到一位正捧着中文书读得津津有味的老年读者，我本想上前攀谈几句，又怕打扰正醉于书香的她。

今年是中荷建交50周年，作为留荷学联的一员，我愿意尽自己所能为中荷文化交流贡献一份力量。其实，或许我们每一名在外的学子，都可以成为中外文化交流的一扇小小窗户，通过一个人的力量去影响更多人。

在荷兰图书馆学习的日子，使我更深入体会了中荷之间的文化差异，希望今后我可以更好地向外国人传递中国声音，向他们讲述我眼中的祖国。长路漫漫，我们用身心体会不同文化的内涵，体会和而不同，在思想碰撞与文化交流中逐渐成长。在这个过程中，图书馆就像阶梯，一步步见证着我们的成长。

（作者系荷兰威登堡大学在读学生）

(责编：李依环、孙竞)