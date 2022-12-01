本报记者 周姝芸

原标题：留学租房早做准备

十一月四日，一名男子在比利时布鲁塞尔的一家房产中介店外驻足。

新华社记者 郑焕松摄

据欧洲统计机构欧盟统计局和国际学生租房平台“Housing Anywhere”发布的国际租金指数显示，今年欧洲主要城市的房租价格持续上涨。

近日，记者采访了几名留欧中国学子，他们表示，今年寻找高性价比的住房难度较往年确有增加。如何在尽量控制预算的前提下，租到合适的房子？来听听他们怎么说。

租金上涨 房源紧俏

李祎祥在西班牙留学近8年，目前居住于巴塞罗那，对于房租上涨的情况，他深有体会。“去年，我在巴塞罗那的租金大约是每月500欧元，今年相同地段、面积的房间普遍涨价了100多欧元。”李祎祥说。

了解到这一情况后，李祎祥今年在搬新家2个月前便开始找房。他说：“在西班牙，留学生寻找房源通常有两种途径：一种是找本地华人的房子，可以在华人群里看到类似这样的房源信息，能省掉中介费用；第二种途径是通过fotocasa、idealista等网站来租房，这些网站上的房源相对较多，不过，许多房东会让租户提供工作合同或财产证明，以保证租户能够按时交租，这对留学生而言相对比较麻烦。这两种方法我都试过，看了许多房源，最后在华人租房群里找到了相对满意的房子。”

就读于荷兰阿姆斯特丹大学的张芝嘉今年也感到租房难度加大。“在阿姆斯特丹，租房网站会提供部分学生公寓房源，这类房源面向在读学生，价格更便宜。入住学生公寓还有机会申请荷兰政府提供的租房补贴，能大大节省开销。不过，学生公寓数量少，能‘抢’到的难度极高，如果没有租到学生公寓，可以租住当地房东提供的房子。学生如果看到不错的房源也得尽快订下，否则多犹豫一会儿或许就没了。”

“为了找到满意的房子，今年我早早就将找房提上日程。”张芝嘉说，“当时，我专门制作了一个文档用于看房，定期留意不同网站发布的房源。不过即便如此，我也并没有如愿找到性价比高的房子。我最后租住的这套房源，房租平均每月1000欧元左右，价格其实比较贵，这与我一开始的打算有出入。”

能源变贵 附加收费

采访中，几名中国学子不约而同地提到，今年欧洲房租上涨还体现在其他方面，包含水电气暖的能源费用、房产中介费、押金等均有所上涨。对此，不少受访留学生表达了无奈。

梁金燕是意大利佛罗伦萨音乐学院的一名研究生，今年她的租房经历堪称曲折。“找房时我发现靠近学校的房源较少，且价格较往年有所增加。在佛罗伦萨市中心地带，一个单间的价格已涨至近500欧元。往年许多房东会提供水电气暖费全包的房源，但今年除了基本租金外，不少房东提出，其余费用需要租户另外支付。”梁金燕说。

梁金燕花了不少时间，终于找到了房租全包住宿费用的房子，没想到入住一段时间后，房东提出由于当地能源价格上涨，租房协议需要重新协商。回想其中曲折，梁金燕无奈地说：“房东说如果不重新协商，一直按我们原先商定的价格继续租房，他将难以盈利，因此水电气暖等费用必须另算，每月需要我另付100欧元左右。不光是我，许多租客也都面临着同样的问题，我不愿再费周折搬家、重新找房，便接受了这一条件。”

无独有偶，张芝嘉在阿姆斯特丹也遇到了相似情形。她说：“我的房租原本包含了水电气暖等费用，今年房东通知我，受欧洲能源价格影响，房租每月要涨100欧元。我身边的不少同学也都收到了类似这样的通知。”

李祎祥补充说：“房租上涨也波及租房的中介费、押金上涨。许多房源掌握在中介手中，中介费一般会收取与月付房租等价费用，或是10%年付房租的费用，对租户而言是一笔不小的支出。此外，房东通常会收取两个月的房租作为押金，随着房租上涨，租户需要准备的押金也在涨价。”

搜集信息 提前准备

“留学生一定要提前寻找房源。”李祎祥说，“在巴塞罗那，9月通常是学生租房旺季，这是新生的入学时间。对于留学生来说，最好从7月就开始着手找房子。新生可以早些联系同校的师哥师姐，加入当地华人租房群，留意群内发布的租房信息，还可以在群里主动发布找房消息。这样不仅给自己留出更多选择余地，还能省去中介费，找到性价比高的房源。”

李祎祥同时建议，留学生也可以与同学租下一整套房子。“整租房源有更多优惠，均摊到个人身上的房租也会相对低一些。况且，若先联络好室友，和自己熟悉的伙伴合租会更加安全。”

就读于比利时鲁汶大学的张扬帆则建议大家提早申请由学校提供的宿舍。她说：“在比利时，学校的学生宿舍租金较为便宜，水电暖网等费用全包。不过，学生宿舍的房源很紧张，留学生务必要提早关注。除此之外，学生还可以通过学校提供的租房网站寻找公寓，这类房源是由和学校有合作关系的私人房东提供，面向学生价格优惠，房东比较熟悉留学生租房的各类情况，更加靠谱、便利。”

张芝嘉提到，阿姆斯特丹租房网站提供的学生公寓非常划算。“许多学生公寓房租包含水电气暖等费用，每月算下来能省不少钱。此外，学生公寓通常配有管理员，遇到设施故障等问题时还能立刻联系维修，学生可以省心些。我建议在荷兰的中国留学生，可以多搜集学生公寓的房源信息，当相关房源发布时立刻预订。‘先下手为强’是找好房的重要法则。”

(责编：李依环、孙竞)