本报北京11月30日电 （记者金晨）记者从国台办获悉，由国务院台办、全国青联和福建省人民政府共同主办的第十届海峡青年节集中活动12月1日至5日在福建福州举办。这是党的二十大召开后首场两岸青年大型交流活动，期间将举办海峡青年节峰会、两岸青年文化交流周、“走进政协·台湾青年说”、海峡气象青年汇、闽台人才协作论坛、海峡乡创生活节等系列活动，进一步推动两岸青年互学互鉴，促进两岸同胞心灵契合。

第十届海峡青年节以“融合发展 文化传承”为主题，以“海青10年·10品牌·10故事”为主线，预计2022年全年以线上线下相结合方式举办36项活动，内容涵盖中华传统文化、数字中国、福马共同家园、乡建乡创、人才工作等众多领域，同时面向台湾青年发布155家单位1756个工作岗位，促成建立一批体育、音乐等特色台青创业就业基地，为台湾青年在大陆学习、就业、创业、生活提供更多便利。目前，第十届海峡青年节已成功举办20项活动，累计吸引近2000名台湾青年线上线下直接参与。

自2013年举办首届活动以来，海峡青年节以集中活动和系列活动相结合的方式，累计举办265项两岸青年交流活动，吸引3万名两岸青年参与，已成为两岸青年交流的“金字招牌”，是台湾青年来大陆追梦、筑梦、圆梦的重要平台。

(责编：李依环、孙竞)