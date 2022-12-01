本报北京11月30日电 （记者金正波）记者从教育部获悉：近日，为贯彻落实党的二十大报告提出的“加大国家通用语言文字推广力度”，教育部、国家语委印发《关于加强高等学校服务国家通用语言文字高质量推广普及的若干意见》（以下简称《意见》）。

据介绍，2020年，全国普通话普及率达到80.72%，实现了普通话基本普及的目标，高校在其中发挥了重要作用。在全面建设社会主义现代化国家的新征程上，加大国家通用语言文字推广力度，实现普及程度和质量的提升，需要进一步发挥高等学校的示范引领作用。

《意见》从人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等高等学校五大职能入手，对高等学校做好国家通用语言文字高质量推广普及工作作出部署，提出了全面加强国家通用语言文字教育教学、主动融入推普助力乡村振兴和文化强国建设、积极探索推普服务社会应用和人民群众需求新手段等三大任务10项举措。

《意见》要求，提高大学生语言文字应用能力。学生应具有“一种能力两种意识”（即语言文字应用能力和自觉规范使用国家通用语言文字的意识、自觉传承弘扬中华优秀语言文化的意识），高校要将其纳入学校人才培养方案，明确语言文字应用能力及标准并纳入毕业要求。强化语言文明教育，引导学生养成良好语言习惯，自觉抵制庸俗暴戾语言。

《意见》鼓励高校积极参与实施国家通用语言文字普及提升工程和推普助力乡村振兴计划。因校制宜、整合资源，面向农村和民族地区教师、青壮年劳动力、基层干部等重点领域人群和社会大众，开展国家通用语言文字能力提升、“普通话+职业技能”等培训。

《 人民日报 》（ 2022年12月01日 04 版）

(责编：牛镛、赵欣悦)