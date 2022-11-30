党的二十大胜利召开以来，中央财经大学党委高度重视学习宣传贯彻党的二十大精神，在学习、巡讲、宣传、阐释上持续发力，在全校上下迅速掀起了学习宣传贯彻党的二十大精神的热潮。

党的二十大召开前后，中央财经大学积极研究部署《关于组织学校师生收听收看二十大开幕盛况的方案》，印发《中共中央财经大学委员会学习宣传贯彻党的二十大精神工作方案》。

11月15日，党委书记何秀超对学校学习宣传贯彻党的二十大精神工作作出进一步部署。同日，学校印发《中共中央财经大学委员会学习宣传党的二十大精神师生巡讲活动工作方案》《关于成立中央财经大学学习宣传党的二十大精神师生巡讲团的通知》，对学校巡讲党的二十大精神作出部署。学校迅速形成“学 讲 宣 阐”四维一体格局，掀起学习宣传贯彻党的二十大精神的热潮。

学——高质高效学习 形成生动实践

中央财经大学领导干部充分发挥“头雁效应”“关键少数”的示范带头作用，带头开展学习宣讲。党的二十大开幕式结束后，中央财经大学立即召开党委常委（扩大）会，校领导、两委委员、党外人士代表、团干代表、党员代表、青年教师代表、本科生代表、研究生代表从不同的角度表达了爱党、爱国、爱社会主义的深厚情感。

10月26日，学校党委理论学习中心组（扩大）开展专题学习研讨，深入学习领会党的二十大精神。学校领导、全体中层正职领导干部于10月25日参加了教育部直属系统学习传达党的二十大精神视频会议，于11月1日参加了北京市党的二十大宣讲报告会。各单位、部门中层领导干部通过与师生一起学习研讨、理论学习中心组专题学习、带头宣讲等多种形式带头学习，起到了积极的引领示范作用。

中央财经大学党委理论学习中心组（扩大）开展专题学习研讨。 学校供图

同时，中央财经大学广大师生员工通过自主学习、理论学习中心组学习、教师集中学习、组织生活会、主题党日、主题团日、座谈会等多种形式学习党的二十大精神。为进一步强化学习效果，学校推出“财经报国新征程 青春讲述二十大”中央财经大学师生员工演讲比赛、制作“学习二十大 悦读新思想”青年领学微视频宣讲作品、“新时代好风貌·青年研学二十大”知识竞赛等活动，面向全体学生开展“青春献礼二十大 强国有我新征程—国旗下的讲话”主题教育活动、“献礼二十大·读书正逢时”研读经典系列活动、“青春践行二十大·踔厉奋发向未来”新生力梦想秀等活动；面向教师群体开展“红色魂 育人心”尊师重教宣传活动，推出“我与中财·十载之约”和“桃李花开·致敬师者”系列专题；学校党委还为全校副科级及以上干部配备《党的二十大报告学习辅导百问》《二十大党章修正案学习问答》《党的二十大文件汇编》（口袋本）等资料，帮助党员干部深刻领会、准确把握二十大的精神实质和深刻内涵。

讲——分层分类宣讲 凝炼专业特色

中央财经大学党委发挥学科优势，拓展形式载体，分层分类分众，创新开展宣讲活动。学校印发的《中共中央财经大学委员会学习宣传党的二十大精神师生巡讲活动工作方案》要求学校各级领导干部既做实干家，又做宣讲家，学校党委领导班子成员、全体中层正职干部带头开展巡讲。

中央财经大学召开学习宣传贯彻党的二十大精神宣讲报告暨工作部署会。 学校供图

11月11日，校党委书记何秀超以“深入学习贯彻党的二十大精神 加快建设特色鲜明的世界一流大学”为题作宣讲报告。11月14日，校长王瑶琪以“守正创新 攻坚克难 新的赶考之路再出发”为题做宣讲报告。11月15日，学校组建“中央财经大学学习宣传党的二十大精神师生巡讲团”，巡讲团成员由专家、马克思主义学院师生、专任教师、退伍士兵、博士生宣讲团代表、辅导员和青马班学员等38人组成。巡讲团立足学校特色与财经类学科优势，宣传党的二十大精神，为各二级党组织、各单位、部门以“选题菜单”的形式提供组合式巡讲。11月16日，学校召开学习宣传党的二十大精神师生巡讲团成立仪式暨首场巡讲报告会，马克思主义学院冯秀军教授作首场宣讲报告。

中央财经大学召开学习宣传党的二十大精神师生巡讲团成立仪式暨首场巡讲报告会。 学校供图

同时，各级党组织、各部门也都行动起来，多平台多形式宣传党的二十大精神，研究生工作部举办学习宣传贯彻党的二十大精神宣讲报告暨“红旌工程”第三期研究生党员骨干队伍培训会，学生工作部组织本科生红色宣讲团开展“微话党的二十大”系列活动，校团委组织的“新时代好榜样·青年领学宣讲”活动以线上线下结合的形式火热开展，形成了“领导干部带头讲，中层正职率先讲，党支部书记、先进典型普遍讲，巡讲团巡回讲，专家学者重点讲”的良好局面。

宣——线上线下联动 营造浓厚氛围

为营造庆祝党的二十大胜利召开的热烈氛围，丰富学生精神文化生活，中央财经大学深度解读党的二十大报告，设计制作39块宣传栏和24条两校区电子屏金句；布置100组主题灯旗，多场景、全区域地营造了热烈的校园文化环境。学校在校园网主页、新闻网开设学习贯彻党的二十大精神专题，宣传全校师生员工对党的二十大的热烈反响和积极评价，宣传学校各级党组织学习宣传贯彻党的二十大的具体举措、特色亮点、新成效新进展、好经验好做法，展示广大党员干部师生结合实际，学习贯彻党的二十大精神的实际行动，反映党员干部和师生员工学习贯彻的良好风貌，宣传学校专家、学者结合学科特色对党的二十大精神的研究阐释。

同时，学校在多个平台发布学校师生热议党的二十大开幕的短视频；校报推出党的二十大特刊，宣传报道学校师生热切关注党的二十大情况，开辟“学习宣传贯彻党的二十大精神”专栏，刊发师生学习宣传贯彻党的二十大精神的理论文章；积极与上级主管部门及校外媒体联动，学校学习宣传贯彻党的二十大精神相关动态多次被媒体宣传报道。

阐——入情入理阐释 产出丰硕成果

中央财经大学党委充分发挥学校学科特点和人才优势，依托“一院三刊两中心”，组织校领导和专家学者，紧密围绕党的二十大精神，深刻把握世情、国情、党情、社情、民情，对党的二十大精神进行学理化阐释、学术化表达，努力产出一批有深度、有影响、高质量的理论研究成果和精品。学校依托《中央财经大学学报》《财经法学》《高校马克思主义理论教育研究》等刊物开设专题专栏，刊发重点理论文章、理论述评，深度解读阐释党的二十大精神。

同时，学校运用党建与思想政治工作理论研究课题平台，鼓励师生围绕党的二十大精神开展学理化研究。何秀超书记分别于10月25日、11月7日在《人民日报》理论版、《学习时报》发表《源源不断培养造就哲学社会科学人才》《从政“四悟”》等文章。

(责编：郝孟佳、熊旭)