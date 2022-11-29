近日，北京建筑大学积极响应党中央、教育部、北京市委、教工委的相关文件精神，逐渐形成各级党政领导干部带头学、党委理论学习中心组重点学、全校上下党员师生共同学、联系实际、融入课程思政和思政课程建设的学习局面，并以纪念学校办学115周年为契机，将理论学习融入学校发展的新阶段新征程，与首都发展同频共振，打造京南高校理论学习新高地。

校领导带头学习 让思想伟力激荡校园

学校党委理论学习中心组集体学习党的二十大报告。学校供图

10月26日，北京建筑大学党委理论学习中心组开展集体学习，深刻学习领会习近平总书记在党的二十大上的重要讲话精神。校党委书记李军锋主持学习，全面系统领学党的二十大精神，研究部署相关工作。校党委理论学习中心组成员参加学习并作交流研讨。

北京建筑大学党委召开全校干部会议学习宣传贯彻党的二十大精神。 学校供图

10月28日下午，北京建筑大学党委在党的二十大胜利闭幕之际，第一时间召开全校干部会议学习宣传贯彻党的二十大精神，确保学校上下将思想和行动以最迅捷的反应统一到党的最新理论成果上来，统一到党中央决策部署上来。

北京建筑大学召开纪念办学115周年座谈会，深入学习党的二十大精神。 学校供图

10月29日，北京建筑大学召开纪念办学115周年座谈会，邀请部分曾在学校工作过的老领导共同深入学习党的二十大精神，共同为学校庆生，共叙建大情谊，在新时代新征程上，共谋学校高质量发展之路，共商人才培养大计。

广泛宣传动员 促党的二十大精神入脑入心

学校党委统筹校院两级中心组开展集中观摩学习，全校各二级单位党组织以部门集中、师生同学、支部活动、骨干培训、个人学习等多种形式开展收听收看和研讨学习活动。

学校于11月7日上午举行“党的二十大精神融入思政课程与课程思政”集体备课会，进一步深入学习宣传贯彻党的二十大精神，促进党的二十大精神进课堂、进教材、进头脑。党委书记李军锋指出，要充分认识到党的二十大精神融入思政课程与课程思政的重要性，既是对高校立德树人根本任务和“为党育人、为国育才”使命的要求，也是思政课程和课程思政与时俱进的需要，是学校当前首要的政治任务。要在“学”字上下功夫、在“统”字上下功夫、在“达”字上下功夫。认真学习、深入研究党的二十大报告在城市规划、城市更新、乡村振兴、生态环境保护、绿色低碳发展、遗产保护、智慧城市等方面的重要论述，讲好育人思政大课，为培养更多优秀的规划师、设计师、建筑师人才作出积极贡献。

迅速真抓实干 凝聚干事创业磅礴力量

为积极应对科技飞速发展带来的技术革命，在智能化时代抢占未来科技发展先机，结合建筑领域关键核心科学技术问题与建筑业信息化、智能化升级的重大机遇，北京建筑大学成立未来建筑技术学院，积极开辟建筑领域前沿性、革命性技术为驱动的人才培养、科学研究的新赛道，探索面向未来建筑技术的人才培养新模式。11月12日，北京建筑大学召开办学115周年创新发展论坛，北建大未来建筑技术学院揭牌成立。

党的二十大作出了实施城市更新行动的重大战略部署，北京市第十三次党代会围绕大力推动新时代首都发展，也提出了“深入推进城市更新，打造更多高品质活力空间”的明确要求。北京建筑大学作为北京市和住房城乡建设部共建高校，着力深入学习贯彻党的二十大精神，助力新时代首都发展，呈现出聚焦中国式现代化，打造高质量发展“首都样板”。

11月19日，北京建筑大学主办的“2022（第六届）北京国际城市设计大会”开幕，会上发布了《北京建筑大学服务北京建设人民城市三年行动计划》。该《计划》目的在于发挥学校在建筑领域教育、人才和科技方面的特色与优势，通过多学科交叉，深化科教融合和产教融合，助力北京建设人民满意的城市。

(责编：郝孟佳、熊旭)