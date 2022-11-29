原标题：区教育系统基层党组织掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮丨党建之窗

连日来，顺义区教育系统基层党组织通过多种形式深入学习宣传贯彻党的二十大精神，聚焦落实“办好人民满意的教育”目标要求，深化顺义教育“基础建设年”各项工作，埋头苦干、锐意进取，一步一个脚印把党的二十大作出的重大决策部署付诸行动，以奋发有为的精神奋力书写人民满意的教育答卷，推动党的二十大精神在顺义教育系统落地生根、开花结果、形成生动实践。

顺义二中

学校党总支召开集体学习会议，认真学习宣传贯彻党的二十大精神。党总支书记、校长陈坤清主持会议，党总支委员解读报告中提出的一系列新观点、新论断、新思想、新战略、新要求，带领党员学习报告的精髓要义、金句要点。党员结合学校工作实际交流心得感受，大家纷纷表示，在今后的工作中要坚定不移听党话、跟党走，真抓实干勇争先，笃行不怠创佳绩。

赵全营中学

学校党支部围绕党的二十大报告开展专题学习研讨活动。会议强调，要把学习宣传贯彻党的二十大精神作为学校当前和今后一个时期的首要政治任务，开展主题党日、团日活动，学习宣传贯彻党的二十大精神，用党的二十大精神武装头脑，指导学习和工作。在学思践悟中提升政治站位、强化政治担当。随后，全体干部教师分别结合各自工作实际，从学习心得体会和后期贯彻落实举措谈认识、亮态度，进行交流发言。大家表示，一定要坚定理想信念，牢记初心使命，为办好人民满意的教育而努力。

李桥中学

李桥中学党支部开展主题为“贯彻党的二十大精神，创城志愿服务我行动”的主题党日活动。

党支部书记、校长高冬如作题为“奋进新时代，实干谱新篇——学习宣传贯彻党的二十大精神，助推学校教育高质量发展”的专题党课。他从教育人的角度，解读党的二十大精神，指明学校未来的发展方向，勉励全体党员和教师抓住时代契机，做新时代学生的合格“引路人”。

双兴教育集团小店校区

学校党支部开展“学习宣传贯彻党的二十大会议精神”主题党日活动。

全体党员深入学习《蓝图已经绘就、号角已经吹响》《党的二十大报告要点概览》《党章修正案学习笔记》等内容，观看《新时代的奋斗者》专题纪录片。党支部副书记古立新在发言中谈到，作为教育人，要把党的二十大精神转化为推进学校教育事业发展再上新台阶的强大动力，驰而不息地在更加优质上发力，特别在当前“双减”大背景下，坚决确保政策落到实处，全面提升教育教学质量，办好人民满意的教育。全体党员表示，一定要践行承诺，立足岗位职责，争做家长满意、学生信赖的好老师。

明德小学

明德小学党支部召开“悟思想、开新局”主题党日活动，全体党员同学共研、承诺践诺。

党支部书记、校长姚磊作“悟思想、办教育、开新局”的专题报告，带领全体党员深入研读习近平总书记在党的二十大报告中关于教育的重要论述。全体党员围绕“作为最基层的教育工作者，我们能做什么、该做什么”进行现场交流。大家纷纷表示，一定要在学校工作中发挥表率作用，践行“三牛”精神，传递正能量，争做业务精湛的优秀共产党员。

北小营中小

北小营中小党支部开展学习宣传贯彻党的二十大精神主题党日活动暨师德培训。

党支部书记、校长杨玉松围绕“政治学习”“教育教学方法”“德育工作”三方面提出当前师德师风工作存在的问题，带领教师作师德承诺。她指出，作为一名教育人，要始终立足岗位、钻研业务，时刻把自己摆进教育工作大局，才能真正不忘进入教育战线的初心。

港馨东区幼儿园

港馨东区幼儿园党支部以多种形式学习宣传贯彻党的二十大精神。

全体教职工通过集中收看、自主收看相结合的方式收看党的二十大开幕会直播盛况。同时党支部依托“学习强国”平台资源，引领党员深悟关于党的二十大报告的精神内涵，并组织“学习二十大、岗位建新功”专题征文活动，交流学习心得，畅谈学习感受。全体教师表示，将以党的二十大精神为指引，踔厉奋发、勇毅前行，响应党和国家对教育提出的新要求，昂首阔步迈进新征程。

牛栏山三幼

园所党支部开展“学习宣传贯彻党的二十大精神”主题党日活动。通过书记领学、党员自学、集中学习等方式深入学习党的二十大报告，不断提升理论素养。组织党员开展交流研讨，联系实际设立今后的工作目标。随后，党员走入社区参与志愿服务，大家身体力行，以实际行动为党旗添彩。

高丽营一幼

园所党支部开展“童心向党”主题教育活动。通过国旗下讲话，引导幼儿了解党的历史与今日美好生活的来之不易。组织幼儿开展“我为党唱支歌”红歌比赛，孩子们用稚嫩却洪亮的声音表达对党、对祖国的热爱。

杨镇中心幼儿园

园所党支部开展“二十大精神共学习、创城服务齐助力”活动。

党支部书记、园长王红岩带动全体教师深入学习党的二十大精神，倡议大家以党的二十大精神为指引，立足本职岗位、强化责任担当，当好政策的宣传员、民意的收集员、文明的传递员，助力基层社会治理，助力文明城区创建。园所干部教师穿上“红马甲”坚守在志愿服务岗位，引导、提醒、劝导群众佩戴口罩出行；宣传文明知识，推动文明交通、文明礼仪、环境保护等文明行为养成；广泛学习宣传创城知识，形成共创共建意识，传播文明理念、传承文明新风，推动文明创建真正“入心入脑”。活动中，他们身体力行、坚守奉献。

特教学校

特教党支部组织党员观看中国共产党国际形象网宣片《CPC》，见证中国共产党百年大党风华正茂的国际形象，坚定理想信念，厚植为民情怀。全体党员结合岗位职责开展“我是党员我带头、承诺践诺我先行”的活动，切实将学习成果转化为实干担当的实际行动。党支部书记、校长李明伟作总结并强调，全体党员要认真学习、领会、全面贯彻党的二十大精神，以忠诚践行初心，以实干担当使命，不断强化政治修养、业务能力，践行“爱慧教育”理念，助推顺义特殊教育更好发展。

(责编：郝孟佳、熊旭)