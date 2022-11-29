原标题：精心组织 形式多样 | 学校深入学习贯彻党的二十大精神

学习宣传贯彻党的二十大精神是当前和今后一个时期学校的首要政治任务。北方工业大学党委统筹推进、细致部署，持续通过理论中心组学习、专家辅导、交流研讨、师生宣讲等形式，开展主题突出、特色鲜明、形式多样的学习活动，推动党的二十大精神进校园，切实用党的二十大精神激励师生、感召师生，汇聚起建设高水平应用型大学的强大力量。

召开学习宣传贯彻党的二十大精神大会

10月28日下午，北方工业大学召开党委理论学习中心组学习扩大会暨学习宣传贯彻党的二十大精神大会。校党委书记缪劲翔就深入学习贯彻党的二十大精神进行部署，党委副书记、校长张立峰全面系统地为师生传达了党的二十大精神。

会议采用线上线下相结合的方式举行。全体校领导、中层干部等100余人在广学楼报告厅主会场参会，党支部书记、学工干部、思政课教师及部分师生代表等300余人通过学校智慧课堂平台线上参会。

召开学习贯彻党的二十大精神专题报告会

11月10日上午，学校在广学楼报告厅召开学习贯彻党的二十大精神专题报告会，邀请中国社会科学院马克思主义研究院党委书记辛向阳作辅导报告，持续深入推进党的二十大精神学习。全体校领导、中层干部、马院师生现场参加学习，各二级单位师生党员通过学校智慧课堂进行线上学习。

报告高屋建瓴、权威生动、史料丰富、内容充实，与会师生通过聆听学习，对中国式现代化有了更深刻、更全面、更系统的认知。会议要求，学校各级党组织、党员干部要结合报告内容，继续开展主题鲜明、重点突出、形式多样的学习贯彻活动，持续形成学习热潮，切实推动党的二十大精神在学校落地生根、形成生动实践。

召开党的二十大精神师生宣讲团集体备课会

11月4日，学校组织召开党的二十大精神融入思政课教学暨师生宣讲团集体备课会。校党委书记缪劲翔就党的二十大精神宣讲工作提出要求。他指出，此次集体备课会既是一次学习研讨会，又是一次宣讲动员会。全体思政课教师和宣讲团成员要把学习置于首要位置，准确领会党的二十大精神；要把研究推向深入，深刻阐释党的二十大精神；把宣传做到实处，全面贯彻党的二十大精神，要对标科教兴国战略要求，引导教师牢固树立为党育人、为国育才的责任感和使命感，教育北方工大学子在全面建设社会主义现代化国家的实践中绽放绚丽之花。

备课会上，马克思主义学院教师代表围绕将党的二十大精神融入思政课教学作了主题发言。学校领导和师生宣讲团成员将通过各种形式，陆续在校内外开展党的二十大精神宣讲。

校长与青年师生共话党的二十大精神

11月14日，学校举办“校长想见你”励学茶座之共话“党的二十大与我的二十岁”。校党委副书记、校长张立峰与10名青年师生代表亲切交流，校党委常委、副校长王力，学工部、校团委负责人一同参加活动。

张立峰分享了自己学习党的二十大精神的体会，通过对党史中教育史的梳理，引经据典、形象生动地阐述了中国共产党关于教育的重要思想；通过对中外科技发展的比较，用数据说话、自信自豪地带领大家一起感受党的十八大以来我国在科技、教育、人才等方面取得的非凡成就。他鼓励同学们要坚定理想信念、聚焦学习主业、锤炼意志品质、练就过硬本领，让青春在不懈奋斗中绽放绚丽之花。

不同省份、年级和专业的学生代表也纷纷发言，汇报了学习党的二十大精神的感受，讲述了自己这十年来的发展变化，分享了进入北方工大后的成长感悟，畅谈了对未来人生的规划展望。

举行“喜庆二十大 奋进新征程”合唱比赛

10月27日晚，北方工业大学“喜庆二十大 奋进新征程”合唱比赛举行，师生们用歌声喜庆党的二十大胜利召开，发出奋进新征程的时代强音。党委书记缪劲翔，党委副书记、校长张立峰，党委副书记田红芳，党委常委、副校长王力，校长助理陈群出席活动，来自10个学院的代表队参加了比赛。

各学院代表队精心组织，师生同台，在歌声中感悟党的辉煌历程、感悟新时代十年的伟大成就，唱出了喜庆党的二十大的喜悦心情，也唱出了北方工大人奋进新征程的豪迈激情。缪劲翔勉励师生，要用在歌声中凝聚起来的激情与力量，奋力推进学校高水平应用型大学建设，主动融入国家科教兴国战略，在建设社会主义现代化强国和中华民族伟大复兴的进程中创造属于北方工大人的新辉煌。

召开学习贯彻党的二十大精神工会干部培训会

11月3日上午，学校召开学习贯彻党的二十大精神工会干部培训会，邀请北京科技大学工会常务副主席贾水库作专题报告。学校第八届教代会常设主席团、工会委员会及各专门委员会委员，各分工会主席，各分工会委员会委员、工会小组长及行政秘书等近200位工会干部参加了培训。

培训采取线上线下相结合的方式进行。贾水库以《深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实新时代高校工会使命责任》为题，梳理了党的二十大报告中关于工会工作的重要论述，领学了习近平总书记对新时代工会工作的重要指示和要求，分享了北京科技大学工会工作的亮点特色。

会前，党委副书记、校长张立峰，党委常委、副校长王建稳，党委副书记田红芳会见了贾水库并进行深入交流。

“送学上门” 党的二十大精神进宿舍

学校信息学院组织辅导员深入新生宿舍开展党的二十大精神主题宣讲活动，通过面对面、零距离的微党课，打通学习宣传党的二十大精神的“最后一公里”。

辅导员们组成宣讲小组，提前筹备、认真备课，着重宣讲党的二十大报告和习近平总书记对青年的寄语等方面的内容。“送学上门”活动受到了学生们一致好评，电实验22班的郭子川同学说：“辅导员老师深入宿舍给我们讲党课，让我更深入学习了党的二十大精神，进一步锤炼了我的入党初心，也让我感受到了党组织的关怀。我将通过自己的努力，向党组织靠拢，成为一名真正的共产党员，把为全心全意人民服务的宗旨落实到实际行动中去。”

开展“学习二十大，永远跟党走，奋进新征程”主题升旗仪式

学校文法学院组织开展“学习二十大，永远跟党走，奋进新征程”主题升旗仪式，学院师生重温党的百年奋斗历程，回顾新时代十年的伟大变革。师生代表号召同学们坚守信仰，听党话、跟党走，主动用党的先进理论武装头脑；勤于学习，勤于实践，在努力实干中涨知识、增才干；团结奋进、抱团成长，踔厉奋发、践行青春誓言。

举行“献礼二十大——我心中的廉洁文化”主题演讲

学校纪委主办、经济管理学院党委承办的“献礼二十大——我心中的廉洁文化”主题演讲比赛于近日结束。参赛选手围绕党的二十大精神、党风廉政建设重要性、自身成长经历、周围的廉洁事例、对廉洁文化的感悟等方面进行演讲，以饱满的精神状态诠释了新时代青年大学生对廉洁文化的坚守和对党风廉政建设的坚定支持。同学们纷纷表示，要认真学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟打赢反腐败斗争的重要意义，坚定理想信念，坚守廉洁意识，做廉洁清正的北方工大人。

举行第十七届青春飞扬校园歌手大赛

“青春献礼二十大，唱响工大最强音”第十七届青春飞扬校园歌手大赛决赛于近日举行，并通过线上直播平台向全校师生直播。

清澈的歌声展现了北方工大人的风华正茂、踔厉奋发。参赛选手演唱《百年》《不忘初心》等歌曲，唱响祖国赞歌，唱出抗疫决心，歌颂英雄、致敬榜样，展现出学生们团结奋进、昂扬向上的精神风貌。

(责编：郝孟佳、熊旭)