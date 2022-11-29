人民网北京11月29日电 记者今天从北京邮电大学获悉，由教育部学位管理与研究生教育司和中央网信办网络安全协调局联合指导、中国学位与研究生教育学会和中国科协青少年科技中心共同主办、北京邮电大学承办的第一届中国研究生网络安全创新大赛决赛日前在北邮西土城校区落幕。

北京邮电大学党委书记吴建伟表示，作为首届大赛承办单位，学校牢牢把握以提升研究生创新实践能力为核心，以提高研究生培养质量为目标，助力网络安全领域国家急需、高层次创新人才培养为办赛宗旨，坚持立德树人服务国家战略，坚持创新实践助力人才培养，坚持协同办赛汇聚育人力量。希望以此次大赛为契机，进一步深化与企业、科研单位和兄弟高校的合作交流，为推动研究生教育高质量创新发展，培养更多栋梁之才贡献力量。

中国研究生网络安全创新大赛专家委员会主任、中国工程院院士方滨兴指出，中国研究生网络安全创新大赛是促进网络安全实践、强化素质教育的一种新模式。大赛将二十大提出的教育、科技、人才这三个核心要素有机地结合在一起，促进网络安全人才的脱颖而出，有力地推动了网络安全人才的发现和储备。

中国学位与研究生教育学会会长、中国工程院院士杨卫表示，提高研究生的创新能力和实践能力是提高研究生教育质量的永恒主题。中国研究生网络安全创新大赛的竞赛方案突出了创新与实践特点，突出解决“真环境”中的“真问题”，强调在实战中培养“真人才”，为国家网络安全人才培养注入新活力。

据悉，第一届中国研究生网络安全创新大赛于2022年5月初开始筹备，8月1日正式启动赛事报名。8月24日至9月30日，组委会举办了19场全国巡回宣讲活动和专题讲座，覆盖了31个省、自治区、直辖市，参与高校超过300所，师生近10000人。初赛吸引了147所高校的755支队伍报名参赛，经专家严格评审，来自54所高校的125支参赛队伍进入决赛。11月26日至27日，决赛以线上形式进行，共评出18个一等奖、48个二等奖、59个三等奖、30个优秀组织奖、18名优秀指导教师。（孙竞、实习生杨炳欣）

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