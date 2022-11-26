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香港理大向劏房学童派发特制桌椅助其改善学习环境

2022年11月26日08:32 | 来源：中国新闻网
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原标题：香港理大向劏房学童派发特制桌椅助其改善学习环境

香港理大向劏房学童派发特制桌椅助其改善学习环境

　　为居住于劏房的学童设计的书桌和座椅套装。　戴小橦　摄

　　香港理工大学赛马会社会创新设计院25日举行“童学习置未来”社区派发启动仪式。将通过社区协作，为居住在劏房的学童派发2000套特制桌椅，以改善其学习环境。

　　据悉，香港理工大学生物医学工程学系、眼科视光学院及设计学院特别组成了跨学科研究团队，针对劏房环境空间狭小及光线不足，学童有可能因坐姿不佳而造成的脊柱侧弯和近视的潜在风险，设计出适合4岁至16岁学童学习需要、符合人体工程学的特制桌椅。

　　校方表示，该设计以高耐用性、轻便和可调节为原则，针对劏房户的痛点设计，方便收纳及拆卸，让劏房户在搬家的时候能减少很多麻烦。首批共180套特制家具已于本月下旬进行首轮派发，共有184名适龄学童受惠。其余批次将通过社区协作，于明年上半年陆续派发。

　　理大赛马会社会创新设计院总监凌嘉勤表示，这套为居住于劏房的学童设计的书桌和座椅套装，可以实时为他们在狭窄和杂乱的居住环境中营造一个较合适学习的“微环境”，相信这对于学童成长有相当重要的影响。他希望能联结更多社会资源，增加受惠学童的人数，让社会创新的努力能够持续地为社会带来正面影响。(记者 戴小橦)

(责编：郝孟佳、孙竞)

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