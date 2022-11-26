原标题：东北大学书法课堂堂爆满 主讲人以笔墨书香诠释人生

著名书法家、东北大学艺术学院教授朱利。 韩宏 摄

“书法就是我的生命，它滋养着我，使我坦然地面对生活。”著名书法家、东北大学艺术学院教授朱利在评价书法在其人生中的意义时如是说。

朱利是中国书法家协会会员，辽宁省书法家协会常务理事，辽宁省普通高等学校本科教学名师，辽宁省学校美育工作指导委员会委员，沈阳市书法家协会副主席。她擅长小楷和小行书，其最初的作品基本取法自三国钟繇的楷法，具有魏晋风骨，受到书法界的赞赏。在全国书法展览中，朱利的作品获“全国教师书法大赛”一等奖，“纪念邓小平诞辰100周年全国书法展”三等奖等奖项20余项。东北大学百年校庆校训石铭由朱利书写。

朱利在白俄罗斯明斯克一所学校中指导学生练习书法。 朱利供图

20年坚守成就“金牌”选修课

1999年，东北大学在全国率先开设人文素质教育书法选修课，朱利承担该课的教学任务，并由此开启了自己20多年的书法教学工作。

回忆此前教学的经历，朱利说每一天仿佛都历历在目。2021年朱利因病手术，术后反应较大，但全校的教学工作已经安排好了，她未拆线就去学校上课，她说当时不舒服就靠在一边歇歇，学生们就在下面写字，看着很是欣慰。作为一门选修课，书法课大多安排在周六日或者晚上，在本该休息的时间上课对于老师和学生都是一种考验，朱利讲述一个下雪天学生们跑来上课的场景，她说就是这样寒来暑往成年累月的坚持让大家共同成长。

20余载的坚持和打磨让这门选修课成为学校里叫好又叫座的“金牌”精品课，堂堂爆满，座无虚席，深受东大学子欢迎。课堂上，为了让学生更好地理解书法、喜爱书法，朱利经常根据不同学生因材施教，有针对性地调整教学模式，比如为他们画框纠正、提供示范，她说，“希望每个学生都能尽快听明白并按艺术规律写出来。”

朱利在孔子学院做培训。 朱利供图

学生们对书法的热爱是对她最好的回报，有的同学从所知甚少到写字自然流畅到写出幸福感，有的同学课程结课还回来上书法课。东北大学学生田凯说，感谢遇到朱利老师，学着用简单的笔法写出复杂的字，有时候一气呵成地写完感觉自己很幸福。

由朱利主讲的中国大学慕课“书法课堂”被评为国家级精品课、教育部“首批国家级一流本科课程”。截至今年11月，该课程开课十一学期以来，累计选课参与学习人数已超过15.7万人。

朱利表示，“东北大学的支持和信任、同学们的喜爱和肯定是我坚持做到今天的最大动力。我也经常从学生们身上汲取营养，他们的活力和看待事物的独特视角也促使我不断地提高自己。”

师从启功，学技法更学做人

谈及与书法结缘，朱利表示，一切源于兴趣。她自幼便对书法有一种天生的亲近感。她说，最初她对“向雷锋同志学习”这七个字尤为喜欢，经常一笔一划地反复练习。在家中，她和妹妹的房间墙上都是她写写画画的痕迹，“这是当时最大的快乐。”在学校，班级板报、板画的版面设计、内容编排等都是她一手操办，广受好评。

在北京师范大学求学期间，朱利得到了中国著名书法家启功等名家的指点。她表示，于自己而言，启功先生不仅在书法技法方面给予她很多指导，在做人做事上也教会了她很多，尤其是淡泊名利这一点。回忆与启功先生交往的往事，朱利一度湿了眼眶。

除了名师的帮助，大学期间的朱利非常勤奋，她经常和同学们骑车40分钟去香山写生，一待就是一天。那时因为条件有限，她每天在报纸上练习书法，旧报纸用洗衣粉水浸湿，晾干后写，跟宣纸上写的效果一样。她笑说，“那就是当时书法的味道”。

著名书法家、东北大学艺术学院教授朱利。 朱利供图

“喜欢”“踏实”“责任”是采访中朱利反复提到的词语，她说学习书法不仅需要兴趣，还需要脚踏实地的坚持。东北大学百年校庆校训石铭是由朱利书写，她说整个过程花费了一个多月，从跑现场开始设计到弯着腰垂直伏案创作，30分钟左右一张四尺整张的内容，她写了十几张。她认为每一天的书法练习都是一份责任，力求写出更加有温度、有筋骨的书法作品。

艺无国界，让方块字走向世界

“艺术无国界”，在书法选修课上，来自美国、韩国、印度尼西亚等留学生参加，他们认真研究书法艺术并在课上与朱利探讨，“仁义礼智信”“雅风”“福”......朱利给记者展示留学生们的书法展示照片，看到来自世界各地的留学生们用熟练的笔法写下自己喜欢的汉字，朱利露出了幸福、欣慰的微笑。

朱利还参与对外交流培训活动。2016年，朱利在白俄罗斯国立技术大学开设“中国书法讲座”，向现场的白俄罗斯大学生们展示了精湛的中国书法技艺。她回忆当时与翻译沟通如何将磨墨的过程讲清楚，从浓墨到淡墨再到没有墨，最终以通俗易懂的语言讲述给大家。她说，“语言不通，但对书法的热爱是一样的，古人磨墨磨得是人的心境，希望可以通过书法向海内外传递传统文化的独特魅力。”

“写得好，才能教得好。”作为一名书法家、教育者，如今朱利依然每天坚持在课余时间练习4个小时以上的书法，一旦进入状态连喝水都顾不上，“写字会进入忘我的境界，长期坚持可以滋养精神，让人更坦然地面对人生中的喜怒哀乐，更加热爱生活。”

未来，在大众普及书法方面，朱利表示，对于老人，可以线上线下上书法课来丰富自我，用书法来浸润内心荒芜的地方是个“良方”；对于孩子，国家如今对美育的重视程度越来越高，孩子可通过更多正规渠道学习书法；对于年轻人，书法可以“戒躁”让人踏实做事。如今工科特色浓郁的东北大学从中华优秀传统文化中汲取丰厚人文滋养，更多的学校也在让书法走进课堂，推动书法这一中国传统文化得到更广泛的传承。(记者 韩宏)

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