原标题：首都各高校成立师生宣讲团 持续推进二十大精神学习宣讲活动

连日来，在北京教育系统的紧密部署和严格落实下，来自中央、北京市的宣讲团积极走进校园，深入宣传阐释，不断掀起高校师生学习二十大精神的热潮。首都各高校在积极参与市级活动的基础上，联系学校各项实际工作，成立由领导干部、行业专家、专业教师、学生骨干等组成的各级各类宣讲团，形成具有各校特色的二十大宣讲队伍，面向校内外开展宣讲，营造学习宣讲二十大的浓厚氛围。

中国人民大学成立学习贯彻党的二十大精神中国人民大学师生宣讲团，由党委书记张东刚、校长林尚立担任团长。宣讲团以高度的政治责任感和历史使命感肩负起学习宣传、研究阐释、贯彻落实党的二十大精神的光荣使命，不断推动党的创新理论进教材、进课堂、进头脑。

北京科技大学成立学习宣传贯彻党的二十大精神师生宣讲团，依托“一站式”学生社区建设、思政课教学、主题党班团日活动等渠道开展全覆盖式学习宣讲，营造教师、学生踊跃互学的良好氛围，引领广大师生奋进新征程，建功新时代。

北京科技大学召开“学习宣传贯彻党的二十大精神”师生宣讲团宣讲会

北京外国语大学成立学习贯彻党的二十大精神宣讲团。宣讲团由校领导、党员干部、专家学者、思政课教师、离退休老同志、辅导员、学生骨干等组成，成员们发挥学科优势，用鲜活的事例、感人的故事向全校师生开展宣讲，提高二十大精神的渗透力、影响力。

中央财经大学成立学习贯彻党的二十大精神师生巡讲团。该团由相关领域专家、马克思主义学院师生、相关学院教师、辅导员、退伍士兵、博士生宣讲团和青马班学员等38名代表组成，成员将围绕党的二十大精神开展巡回理论宣讲，增强针对性、说服力、亲和力，把党的二十大精神直接有效传递给广大师生。

中央财经大学召开学习宣传党的二十大精神师生巡讲团成立仪式暨首场巡讲报告会

中国政法大学成立党的二十大精神宣讲团。宣讲团师生将紧紧围绕党的二十大确定的重要思想、重要观点、重大战略、重大举措，聚焦以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴使命任务，结合各自专业特色分专题解读党的二十大精神。

中国政法大学党的二十大精神宣讲团正式成立

中国人民公安大学成立党的二十大精神宣讲团，从全校具有相关专业背景和工作经历的干部教师中选拔出72名成员。宣讲团通过专题讲座、党课、座谈会、研讨会、网络直播等多种形式，面向全校、全警、全社会开展理论宣讲。

中国戏曲学院成立学习宣传党的二十大精神师生宣讲团、青年马克思主义者培养工程培训班。宣讲团和培训班立足讲政治、强自觉、高标准、严要求，以办学治校水平的全面提升检验学习宣传贯彻的实际成效。

中国戏曲学院学习宣传党的二十大精神师生宣讲团成立

北京电影学院二十大精神宣讲团面向全体师生员工分期分批分层次展开宣讲。同时，学院还积探索“互动式”宣讲和“媒体融合”宣讲方式，通过文、图、声、视的多媒体有机融合，不断推动党的二十大精神走近师生、走向基层。

首都师范大学成立学习贯彻党的二十大精神宣讲团，开展集体备课。市宣讲团成员、党委书记孟繁华作题为《深入学习党的二十大精神 努力办好人民满意的教育 聚力攀登谱写学校高质量发展新篇章》的专题宣讲报告，带领全体宣讲团成员完成学习贯彻党的二十大精神宣讲活动集体备课。

首都师范大学校领导分别为本科生、研究生宣讲团授旗

北京农学院二十大精神宣讲团由党委相关职能部门负责人、马克思主义学院负责人、离退休教师代表、思政课骨干教师和部分青年骨干教师组成。同时，学院还邀请党史党建领域专家学者、兄弟院校优秀思政课教师作为专家顾问，对宣讲内容进行深入指导。宣讲团成员将结合学校办学特色和服务新时代首都发展，深入广大师生员工和乡镇村、街道社区等开展集中宣讲，努力推动党的二十大精神走深走实、落地生根。

北京农学院举办学习宣传贯彻党的二十大精神宣讲会

北京联合大学成立学习贯彻党的二十大精神宣讲团，面向全校师生开展立体化、分众化、多样化宣讲。其中，马克思主义学院成立学习贯彻党的二十大精神学生宣讲团马克思主义学院微宣讲分团，掀起深入学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。

北京联合大学成立学习贯彻党的二十大精神学生宣讲团

(责编：郝孟佳、孙竞)