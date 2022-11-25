原标题：各高校充分发挥专业优势 做好二十大理论研究阐释——让党的二十大精神在首都教育系统落地生根

党的二十大召开后，首都高校认真学习宣传党的二十大精神，充分发挥高校专业理论人才优势，通过刊发理论文章、开展专题研讨等方式，做好二十大精神理论研究阐释，将二十大精神与办学实际相结合，二十大精神在首都教育系统落地生根，引领首都教育高质量发展。

刊发理论文章加强思想引领

为了让党的二十大报告中有关教育的“好声音”传播得更广更远，加强对师生的思想引领和正面引导，各高校领导干部以二十大精神为重要指引，在各级各类媒体平台撰文，为学校未来如何发展分享实践经验和智慧成果。

党的二十大代表、清华大学党委书记邱勇分别接受人民日报、光明日报、中国教育报等多家媒体的采访，围绕党的二十大报告内容阐述学习心得，并在《光明日报》刊发署名文章《中国式现代化开辟了人类实现现代化的新道路》，强调“实现现代化是近代以来中华民族孜孜以求的梦想。中国式现代化是‘惟其艰巨，所以伟大；惟其艰巨，更显荣光’的民族复兴之路。新时代新征程上，推进和拓展中国式现代化，必须坚定不移走自己的路。”

中国人民大学党委书记张东刚、校长林尚立在《人民日报》发表联合署名文章《以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴》，强调“党的二十大对中国式现代化的中国特色和本质要求作出科学概括，进一步丰富和发展了现代化理论。前进道路上，必须牢牢把握五个重大原则，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。”党委书记张东刚在《光明日报》刊发署名文章《深入贯彻科教兴国战略为全面建设社会主义现代化国家提供有力人才支撑》，从“四个深刻”对党的二十大精神进行阐释：“深刻理解教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家基础性、战略性支撑的根本定位；深刻理解科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力的战略格局；深刻理解坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动的前进路径；深刻理解办好人民满意的教育的实践要求，以更加强烈的历史主动精神筑牢国家强盛之基。”

北京师范大学党委书记程建平在《人民日报》刊发文章《为发展具有中国特色、世界水平的现代教育作贡献》，指出，习近平总书记高度重视发展教育事业，在党的二十大报告中强调“要坚持教育优先发展”“加快建设教育强国”“办好人民满意的教育”。我们要将“红色师范”基因融入为师之道，将爱国报国之志刻进育师大业，努力做教师教育的引领者、教育改革的探路者、教育难题的攻坚者、教育生态的优化者，为党和国家培养输送一批又一批‘四有’好老师，为发展具有中国特色、世界水平的现代教育，培养社会主义事业建设者和接班人作出更大贡献。”校长马骏在《中国教育报》刊发文章《培养党和人民满意的“四有”好老师》，强调“教育是国之大计、党之大计。教育事业作为基础性、战略性的工程，在全面建设社会主义现代化国家新征程中责任重大、使命光荣、任务艰巨。建设教育强国，需要立足长远，久久为功。北京师范大学将在伟大复兴大道上，勇担责任，持续发力，贡献力量。”

对外经济贸易大学党委书记黄宝印在《中国教育报》刊发署名文章《以“大思政”思维构建全校园思政工作新格局》，强调，在向第二个百年奋斗目标进军的新征程上，高校党委必须胸怀“国之大者”、善谋“党之大计”，紧紧抓住加强党对学校的全面领导这个根本要求，锐意改革、担当作为，完善治理体系、提升治理能力，不断增强对思想政治工作的主导权、领导力，为培养更多担当民族复兴大任的时代新人汇聚共同奋进的磅礴力量。

北京电影学院党委副书记、副院长胡智锋在《人民日报》发表文章《浓墨重彩书写中国故事（坚持“两创” 书写史诗·非凡十年）》，文章指出，“期待中国电影在奋进新征程、建功新时代的道路上，坚定文化自信，增强创新创造活力，以更具思想力、感染力、影响力的优秀作品为中华民族伟大复兴注入更强大的精神动力，提供更有力的价值支撑。”；并在学习时报发表文章《新时代政论片创作的新标杆》。

北京财贸职业学院党委书记王红兵在《光明日报》发文《办好人民满意的职业教育》，结合学习党的二十大精神、结合国家职业教育发展、结合北京城市副中心建设，从党建为纲、服务为魂、治理为基三个角度，强调办好人民满意的职业教育，是高职院校职责所在、使命所系。

多形式开展研讨 扩宽研究深度

为准确把握党的二十大重要理论和精神内涵，各高校通过举办线上线下论坛、学术研讨会，与理论研究机构积极开展合作研讨等，认真研究二十大报告中对教育提出的新规划、新目标、新要求，拓宽研究深度，努力以二十大精神为指引，推动学校各项事业发展。

北京大学举办以“面向未来：高等教育与数智化发展”为主题的第九届“高校教学发展网络”2022年会。副校长张平文院士在会上指出，党的二十大报告首次把教育、科技、人才工作作为“三位一体”统筹考虑，并明确提出“推进教育数字化，建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国”，体现了党中央对当今时代变革和科技发展的深刻洞察，具有重大战略意义和深远影响。

北京大学举办第九届“高校教学发展网络”2022年会。

中国人民大学举办“习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论研讨会暨深化党的创新理论合作研究签约仪式”，邀请权威专家学者围绕“习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论”开展研讨交流。党委书记张东刚表示，活动体现了国内理论界为学习好、研究好、阐释好党的二十大精神团结奋斗的良好精神风貌，为深化党的创新理论的学理化阐释、学术化表达、大众化传播提供了良好的机会。学校将继续推进实践基础上的理论创新，为不断谱写马克思主义中国化时代化的新篇章注入强大动力。

中国人民大学举办习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论研讨会暨深化党的创新理论合作研究签约仪式。

北京师范大学召开学习贯彻党的二十大精神专题研讨会，党委书记程建平结合对党的二十大报告的学习体会，对全校学习贯彻党的二十大精神提出明确要求。北京、珠海两校区部分学部院系、相关职能部门负责人聚焦深化理论研究阐释、推动学科高质量发展、培养拔尖创新人才等方面开展交流研讨。大家纷纷表示，要进一步将思想和行动统一到党的二十大精神上来，研究解决制约学校发展的突出问题，推进学校各项事业高质量发展。

北京师范大学召开学习贯彻党的二十大精神专题研讨会。

国际关系学院主办了“《中非合作2035年愿景》视域下的非洲发展与新型中非关系构建”学术研讨会，通过学界讲好党的二十大故事，向非洲国家和地区宣传和介绍党的二十大精神，特别是习近平总书记关于人类命运共同体的重要论述精神，实现中非思想理念的交流互鉴。

在积极开展理论研究的基础上，首都各高校还结合学校办学发展实际及专业优势，将党的二十大精神重要论述与立德树人、专业发展、高质量办学等相结合，进一步提升理论研究深度，为学校未来高质量特色发展擘画蓝图。

中央美术学院主办“学习贯彻二十大精神、加强美术评论人才培养”研讨会。院长范迪安指出，学习贯彻党的二十大精神，要结合本单位、本领域未来的发展形成新的思考，中央美术学院中国文艺评论基地建设和评论人才培养要立足新时代文艺评论建设，从理论研究课题、人才培养方式和学科建设的顶层设计入手，形成建设规划和工作方案，切实发挥中国文艺评论基地在创新基础理论、引导创作实践、提高社会审美、引领价值风尚等方面的重要作用，为繁荣发展新时代文艺事业贡献力量。

中央美术学院主办“学习贯彻二十大精神、加强美术评论人才培养”研讨会。

北京第二外国语学院召开“研究阐释党的二十大精神”旅游专题研讨会。与会的政产学研领域知名专家围绕深入学习领会党的二十大精神与旅游创新发展、文旅融合与共同富裕等主要议题展开了深入研讨。旅游科学学院名誉院长、基地理事吴文学认为，党的二十大明确了国家未来的发展方向，对文化和旅游工作、新型工业化、区域协调发展、建设高质量教育体系等都进行了重要部署。中国旅游业应抓住战略机遇期，改变旅游业态，以行践言、实干兴邦，开始充满梦想的新远征。

中华女子学院举办“学习二十大 奋进新征程”学习宣传贯彻党的二十大精神学术研讨会。党委书记李明舜指出，当前和今后一段时间，学校要把用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神凝心铸魂，为党育时代新人、为国育巾帼英才作为主线，把学习党的二十大与学校中心工作有机结合、深度融合作为重点，围绕八个专项内容，全面深入开展学习宣传贯彻落实党的二十大精神的工作。

(责编：郝孟佳、孙竞)