原标题：二十大精神“讲”起来——北京教育系统举办形式多样的校园宣讲活动

为全面准确深入宣讲党的二十大精神，按照中央及北京市关于二十大精神相关工作要求，北京教育系统紧密部署，严格落实，通过邀请各级宣讲团进校宣讲、干部教师带头宣讲、师生线上线下互学互讲等方式，开展对象化、互动化、分众化宣讲，加强思想引领，统筹推进落实，使党的二十大精神尤其是习近平新时代中国特色社会主义思想，在北京教育系统落地生根，进一步形成生动实践。

各级宣讲团校园开讲，加强思想引领

中央、北京市宣讲团成员积极走进校园开讲，与师生面对面交流，加强思想引领，切实把广大干部师生的思想和行动高度统一到党的二十大精神上来。

中央宣讲团成员、中央财经委员会办公室副主任尹艳林分别到北京大学、清华大学作宣讲报告。在清华大学，尹艳林结合党的二十大报告，从新时代十年伟大变革的里程碑意义、马克思主义中国化时代化的精神实质、中国式现代化的丰富内涵和本质要求、全面建设社会主义现代化国家的目标任务等六个方面作了系统梳理和深入阐释，2000余名师生通过线上线下的方式参加。在北京大学，尹艳林还与师生开展现场交流，让师生对二十大精神有了更加深刻的学习体会。

中央宣讲团成员、中国人民大学校长林尚立在中国人民大学举办“学习贯彻党的二十大精神中央宣讲团报告会”，为近千名青年学子作报告，林尚立从“全面深刻把握党的二十大的重大深远意义”“全面深刻把握大会主题、时代要求和使命任务”“全面深刻把握新时代十年伟大变革的重大意义”“青年学生应该成为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的奋斗者和实干家”等八个方面对党的二十大精神进行深入宣讲和解读。

中国人民大学校长林尚立为近千名青年学子做报告。

北京市委宣讲团成员也积极发挥引领示范作用，深入高校基层，举办多场学习贯彻党的二十大精神宣讲团报告会，结合二十大报告中关于教育的重要内容论述，结合学校实际发展要求，为师生进行深度解读。

北京市委宣讲团成员、北京工业大学党委书记姜泽廷为学校师生作宣讲报告。围绕“党的二十大的主题、主要成果”“全面建设社会主义现代化国家的目标任务”“坚持党的全面领导和全面从严治党”等七个方面对党的二十大精神进行了全面、深入、系统的阐释解读，并结合新时代首都发展和学校工作实际，就如何推动党的二十大精神在北工大落地生根提出了工作要求。

北京市宣讲团成员、首都师范大学党委书记孟繁华结合首都师范大学改革发展实际，为全校师生作题为《深入学习党的二十大精神努力办好人民满意的教育聚力攀登谱写学校高质量发展新篇章》的宣讲报告，带领全体宣讲团成员以线上线下相结合的方式完成学习贯彻党的二十大精神宣讲活动集体备课。

北京市宣讲团成员、首都经济贸易大学党委书记韩宪洲作题为《学习贯彻党的二十大精神深入落实立德树人根本任务》的宣讲报告，围绕“如何看：充分认识党的二十大的重要意义”“如何学：全面准确学习领会党的二十大精神”“如何做：进一步深入落实立德树人根本任务”三个方面，对二十大精神进行了系统宣讲和深入解读。报告会后，韩宪洲还与师生代表进行了互动交流。报告采取线上线下收听收看的方式，全校干部师生代表参与学习。

代表干部带头专题讲，精准阐释内容

在党的二十大召开后，首都教育系统领导干部纷纷走上讲台，结合自身工作实践，为学校师生做专题辅导报告，部分学校参会代表再回到学校后，也主动分享参会经历，精准阐释二十大会议相关内容，为师生上了一堂生动鲜活的“思政课”。

中央财经大学召开学习宣传贯彻党的二十大精神宣讲报告暨工作部署会。校党委书记何秀超以《深入学习贯彻党的二十大精神加快建设特色鲜明的世界一流大学》为题做宣讲报告。何秀超梳理了二十大报告基本脉络，深入浅出分析了党的二十大的历史地位、重大意义和二十大精神的核心要义、丰富内涵。同时结合学校工作发展实际，对学校学习宣传贯彻党的二十大精神工作进行动员部署。何秀超表示，目前学校学习宣传贯彻党的二十大精神正在深入推进，需要在“学懂、弄通、做实”上持续发力。

中央财经大学党委书记何秀超作宣讲报告。

北京青年政治学院党委书记程晓君以《讲好新时代十年故事讲好新征程使命任务——把党的二十大精神全面融入课程中》为题向师生宣讲党的二十大精神，为思政课、公共课、学前教育专业的教师代表，以及学生代表近30人进行集体备课，让党的二十大精神“带着热气”进教案、进课堂、进学生头脑。

北京电影学院召开学生工作队伍专题培训班，开展党的二十大专题宣讲，二十大代表、学校党委书记钱军，以“学习宣传贯彻党的二十大精神，加快推进中国特色、世界一流电影学院建设”为题，从加快构建新发展格局、着力推动高质量发展，实施科教兴国战略等几个方面分享学习体会，带领学校负责学生工作的教师开展全面学习。

北京航空航天大学召开党委理论学习中心组（扩大）学习会。党的二十大代表、中国工程院院士苏东林结合自己的参会体会作交流发言。苏东林表示，教育系统是科技和人才的集聚地，教育是科技创新和人才培养的基础工程。作为高校一线教师，要继续弘扬“培养红色工程师”的北航传承，始终牢记“为谁培养人、培养什么人、怎样培养人”，将学生培养成自觉且坚定不移听党话、跟党走、为祖国强大奉献终身的优秀人才。

党的二十大代表、中央民族大学历史文化学院教授蒙曼在回到教学岗位后，为全校师生传达党的二十大精神，从“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”“加快建设教育强国、科技强国、人才强国，坚持为党育人、为国育才”等几个方面与师生交流，并将二十大报告中令自己印象深刻的内容分享给师生，为大家上了一堂生动的思政课。

中央民族大学蒙曼教授为大家上了一堂生动的二十大思政课。

北京体育大学“大思政讲堂”近日面向全校师生开讲，党的二十大代表、北京冬奥会冠军、北京冬奥会冬残奥会突出贡献个人、北京体育大学2019级博士研究生徐梦桃作专题分享，与师生交流参加党的二十大的亲身经历与切身感受，并紧密结合个人运动生涯为同学们答疑解惑。

二十大代表徐梦桃来到北京体育大学进行宣讲。

党的二十大代表、北京第二实验小学校长芦咏莉刚回到校园，就和学生们分享了自己对党的二十大报告的感悟“习近平总书记在报告中指出，办好人民满意的教育。这句话我印象特别深，具体到咱们学校，就要让你们满意，家长满意，老师们也满意，大家都能在学习和教学的过程中提高思想政治水平和学术水平。”芦咏莉表示，希望每一个孩子都能更加开放自我，共同进步。

党的二十大代表、北京市通州区培智学校老师李银环回到工作岗位后，也积极向身边的老师们讲述了自己的参会经历，传达了习近平总书记所作的题为《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》的工作报告，分享了参会过程中的学习感悟，让全校教师备受鼓舞。李银环表示，作为二十大党代表，她深刻地体会到只有毫不动摇坚持党的领导，把人民利益放在心上，确保特教工作沿着正确的方向前进，特教事业才能获得源源不断的发展动力。

教师学生互学互讲形成良好氛围

为让师生在学习二十大精神中拓宽学习广度，丰富学习内容，北京市还成立了师生宣讲团，开展宣讲交流学习活动，部分高校还成立校内师生宣讲团，以互学互讲的方式，形成良好学习氛围。

在北京航空航天大学，北京高校学习宣传党的二十大精神师生宣讲团正式开讲。北京大学马克思主义学院博士生焉祯从三个维度详细阐述了习近平总书记在党的二十大报告中关于新时代好青年的重要论述的深刻意蕴；北京师范大学马克思主义学院博士生李国庆表示，此次宣讲会为大家上了一堂生动鲜活的“大思政课”。“作为新时代青年，我们必将时刻牢记习近平总书记在党的二十大报告中的殷切寄语，立志做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年，在新征程上更加奋发有为地为推进中华民族伟大复兴贡献青春力量。”

北京科技大学举办“学习宣传贯彻党的二十大精神”师生宣讲团首场宣讲会。宣讲团教师、辅导员、学生党员代表分别进行了示范宣讲，校党委副书记孙景宏为宣讲团成员颁发聘书并发表讲话。宣讲会同步进行网络直播，千余名师生在线聆听。

首都师范大学教授王冠中以《深入学习贯彻党的二十大精神，奋力谱写中国式国民健康治理现代化新篇章》为主题，开启专题讲座第一讲，从“党的二十大概况及其对国民健康的重视”“奋力谱写中国式国民健康治理现代化新篇章”“新征程上医学生参与国民健康治理的使命担当”三个维度展开剖析探讨，并以“数读”形式点明了报告中的新表述、新概括、新论断；重点分析了中国式国民健康治理现代化的主要特点，梳理了自改革开放以来的发展历程，敦促学生以踏实的治学态度与刻苦的钻研精神，踔厉奋发、勇毅前行，走好新时代的赶考路。

北京大学教授周良书作题为《新时代高校党建工作的思路与方法》的专题讲座，从“高校党建的价值意义”“高校党建的基本思路”“历史借鉴与方法创新”三个方面进行了阐释，对高校如何把牢意识形态领导权、增强党组织的凝聚力战斗力、推进作风建设、提升制度化水平进行了讨论。讲座内容层层递进、理论内容充盈，为今后研究生党建工作的开展提供了新思路、新方法、新理念。

中央团校（中国青年政治学院）教授胡献忠作题为《以二十大精神为指引回望共青团百年历程担当新时代青春使命》的专题讲座，从六大维度对共青团发展视阈下的二十大精神内化进行了大格局、宽领域、深层次的分析，助力师生树立细节历史观，培养莘莘学子构建以史为鉴、以史为师、以史为镜的思维，在经验总结中激发青年人对于未来的无限展望。

(责编：郝孟佳、孙竞)